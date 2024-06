Familie Walther hatte großen Spaß am Verkleiden im Stil der DDR. Tochter Leonie (links) schwang sich in der Kluft von Schwester Agnes auf die Schwalbe. Mutter Sandra (2. von links) und die zweite Tochter Marie gefallen in ihren Alltagsklamotten aus den 1980ern sich selbst und den Besuchern beim Oldtimerfest. Vater Daniel (Mutschy) macht in Reichsbahneruniform auf dem alten Kraftrad eine gute Figur. © Funke Medien Gruppe | Timo Götz