Löschangriff „Nass“ wurde sportlich simuliert. Zum Feuerwehrfest in Seega gingen Männer und Jugendmannschaften an den Start, um in Sekunden schnelle die Schläuche auszurollen und das Ziel mit der Wasserspritze zu erreichen. Im Bild: Kameraden der FFW Seega im Wettkampffieber, um beste Zeiten zu erreichen. © Henning Most | Henning Most