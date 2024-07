Sondershausen. Obst, Gemüse, Wurst und Backwaren sind trotz Urlaubszeit auf dem Sondershäuser Wochenmarkt immer erhältlich. Einige Händler pausieren allerdings.

Der Sondershäuser Wochenmarkt wird durchgehend – ohne Sommerpause – geöffnet haben, das kündigte die Stadtverwaltung Sondershausen an. Natürlich legen auch Händler in den Sommermonaten einmal eine Pause ein, für die Grundversorgung aber sei stets gesorgt, heißt es. So werden Obst, Gemüse, Fleisch-, Wurst- und Backwaren sowie frische Eier an den beiden Markttagen, Dienstag und Freitag, von 8 bis 13 Uhr, angeboten. Sollte die Hitze allerdings einmal allzu groß sein, werde der Wochenmarkt vorzeitig schließen. Der Fischhändler sei eine Woche nicht vor Ort und Käsespezialitäten gebe es erst wieder im August, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Pflanzenhändler kündigten sich spontan dabei. Der Grillstand sei dagegen immer da. Besuchen Sie unseren Wochenmarkt. red

