Kyffhäuserkreis. Auf Festveranstaltungen wird in den kommenden Wochen alten Fahrzeugen gehuldigt, Kirschen und die neue Zwiebelprinzessin werden gefeiert.

Tanz und Festumzug zum 206. Kirschfest in Bretleben

Bretleben lädt am Wochenende, 13. und 14. Juli, zum 206. Kirschfest ein. Start ist am Samstagabend, 20 Uhr, mit dem Kirschfesttanz mit DJ Thomas (Eintritt: 8 Euro). Dazu gibt es Thüringer Spezialitäten und Burger vom Grill. Der Sonntag geht 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Regina Ross an den Start. Um 13.30 Uhr setzt sich an der Bushaltestelle der Festumzug zum Kirschberg in Bewegung, 14 Uhr erfolgt die Aufstellung zur traditionellen Polonaise.

Kirschbaumpflanzung mit Baumpatenschaft, Kaffee und Kuchen schließen sich an. Auf die Kinder warten Preiskegeln für Groß und Klein, Dosenlöschen mit der Feuerwehr, Bastelstation, Vogelschießen, Fußball-Zielschießen, Hüpfburg und Ponyreiten. Ab 21 Uhr ist Public-Viewing EM-Finale. Es laden ein, die Ortschaft Bretleben, der Karnevalverein, der Sportverein, Feuerwehrverein, Jugendclubverein, Angelsportverein und der Kirchenverein.

red

Teichfest in Heldrungen mit Krönung der neuen Zwiebelhoheit

Zum Teichfest lädt der Heldrunger Angelverein vom 19. bis 21. Juli an die Fischweide in Heldrungen ein. Start ist am Freitag auf der Festwiese mit der Party „Tanzen, bis die Füße brennen“ mit DJ Tommy, Schausteller, Cocktailbar, Grillstand, Bierwagen, Fettbemme und Fischbrötchen. Einlass: 18 Uhr. Am Samstag ist Familientag auf dem Teichfest. Ab 10 Uhr warten auf dem Festplatz Kettenkarussell, Glücksrad, Grillstand, Bierwagen, Rummel, Kinderschminken, Hüpfburg, alkoholfreie Cocktails, Bastelstraße und Kinderspiele auf die Besucher. 12 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, 12.30 Uhr beginnt die Krönungszeremonie der neuen Heldrunger Zwiebelprinzessin und der Vorstellung der Gasthoheiten.

Um 14 Uhr fällt der Startschuss für das Badewannenrennen, 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, 15 Uhr werden die Sieger des Badewannenrennens geehrt und um 16 Uhr beginnt die Neptuntaufe. Am Abend ist Party „Wir haben noch lange nicht genug“ mit DJ Tommy auf der Festwiese, Einlass: 18 Uhr. Die Eintrittspreise für die Abendveranstaltungen betragen 6 Euro (Tageskarte) beziehungsweise 10 Euro (Wochenendkarte). Mit einem Frühschoppen klingt das Teichfest am Sonntag aus.

red

Party zum Sommerausklang in Bad Frankenhausen

Kaum hat der Sommer angefangen, können Partyfreunde sich schon mal die Party „End of the Summer” live mit „Ortsfunk“ des Vereins Frankenhäuser Solzköppe am Samstag, 31. August, in Bad Frankenhausen vormerken. Start ist ab 19 Uhr im Quellgrund. Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro, an der Abendkasse für 10 Euro zu haben.

red

Polierte Schätzchen beim 7. IFA- und Oldtimertreffen in Udersleben

Zum 7. IFA- und Oldtimertreffen wird vom 19. bis 21. Juli auf dem Sportplatz nach Udersleben eingeladen. Aus ganz Thüringen und Sachsen-Anhalt kommen die Fans der auf Hochglanz polierten Fahrzeuge vom Trabi bis zum Traktor inzwischen, wobei nicht nur Fahrzeuge aus den IFA-Werken gezeigt werden, sondern auch allerlei andere historische Fahrzeuge. Veranstalter sind die IFA-Schrauber Bad Frankenhausen.

red

Biker-Festival „Choppermania“ in Voigtstedt

Das Biker-Festival „Choppermania“ wird in diesem Jahr vom 23. bis 25. August zum fünften Mal wieder zahlreiche Chopperfreunde in Voigtstedt zusammenführen. Das kleine Festival richtet sich vor allem an Chopperliebhaber und solche, die alte Motorräder lieben. Das Motto lautet „Bikes, Beer and Heavy Music“.

red

Chorkonzert in Oberheldrungen

Im Januar dieses Jahres wechselte wieder die Chorleitung beim Chor “ZwanzigZehn” aus Oberheldrungen. Friederike Teichert aus Gorsleben hatte sich dem Chor ein Jahr zuvor als Sängerin angeschlossen. Da die bisherige Chorleiterin aus persönlichen Gründen den Chor verlassen hatte, war Friederike sofort bereit, diese Funktion zu übernehmen.

Der Newsletter für den Kyffhäuserkreis Alle wichtigen Informationen aus dem Kyffhäuserkreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit zog wieder jugendlich frischer Wind durch unseren Chorraum. Wir probten neue und moderne Lieder ein, ohne unser bisheriges Repertoire zu vernachlässigen. So können wir mit einem breiten Spektrum der Musikrichtungen aufwarten. Das Ergebnis soll in einem Chorkonzert am Sonntag, 11. August, um 17 Uhr, in der Kirche Oberheldrungen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dazu sind alle Freunde des Chorgesanges aus nah und fern eingeladen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen sich die Chormitglieder.

red