Kyffhäuserkreis. In der Woche ab 8. Juli wird ein weiterer Bahnübergang gesperrt im Kyffhäuserkreis. Außerdem stockt an einigen weiteren Stellen wegen Straßenbaumaßnahmen der Verkehr.

Ab Montag, 8. Juli, bis voraussichtlich 15. Juli ist der Bahnübergang in der Flattigstraße in Greußen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L 1041 Greußen - Clingen - Wasserthaleben - Großenehrich - Wenigenehrich - Abtsbessingen - B84 - Billeben - B249 - Ebeleben - Gundersleben - B4 - Oberspier - Greußen und umgekehrt.-

Voll gesperrt ist die Landesstraße 2085 in Himmelsberg am Abzweig L 1033 seit 1. Juli und voraussichtlich bis zum 15. November wegen Straßenreparaturarbeiten. Die Umleitung erfolgt über L2085 – B 249 – Ebeleben – L1032 – L1033 und umgekehrt.

Die Straße Am Schlachtberg in Bad Frankenhausen ist noch bis 31. August komplett gesperrt, das betrifft auch die Zufahrt zur Hotel Residenz. Eine innerörtliche Umleitung zum Hotel ist ausgewiesen.

Weiterhin gebaut wird am Bahnübergang im Zuge der K 519 bei Hohenebra. Deshalb ist die Straße vom Abzweig an nach Thalebra an für den Verkehr seit Dezember 2023 und voraussichtlich bis Dezember 2024 dicht. Verkehrsteilnehmer werden über B 249 - B 4 - K 519 - Hohenebra und umgekehrt umgeleitet.

Auch die halbseitige Sperrung der B 85 über den Kyffhäuser besteht weiter. Voraussichtlich noch bis 30. November werden entlang der Bundesstraße Steilhänge gesichert. Dazu ist die Fahrbahn nur auf einer Spur zu benutzen, eine Ampel regelt den Verkehr. Lkw werden weiträumig über eine Umleitungsstrecke, die von Bad Frankenhausen - L1172 - Rottleben - L1034 - Sondershausen - L1040 - nach Kelbra und umgekehrt verläuft, um die Engstelle herumgeführt.