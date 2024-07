Nordhausen. Winfried Schmitt, unser Original aus Nordhausen, macht sich Gedanken über Mülltrennung und die Kommunalpolitik.

Ich hatte das Thema schunt öftersch mol bin Wickel, awwer das macht nüscht, denn steter Troppen hölt dn Stein. Ich meine das Problem mät der Mülltrennung. Das äs wärklich zum verrickt bliewe.

Us den Restmüllgroßbehältern do lachen dich Papier, Pappe, Flaschen , Plaste, Klamotten und sunstwas färn Popel an und das sind nich de Ohln, die das rinpfeffern, denn die gucken noch jenaue hän, sowiet se das noch kinn‘n. SWG und WBG äs das schießegol, denn die Dussels die trennen, zahln jo fär de annern mät. Das wäre doch än Thema fär unse Hochschule! Loßt uch doch mol änne geniale Lösung infalle, wie uff infache Art der Restmüll gerecht erfasst wäre kinnte. Do käme Nordhusen mol mät was anneren in de Schlagzeijeln als immer nur mät Strietereien.

Do muss ich uch was verzähle. De Stadt hät doch fringdlicherweise de Parkgebührn erhöht und unse Äwwerbärjermeister hät erklärt, dass zwei Euro am Tare nich zu veele sind. Scheene, awwer wer finget denn als Uswärtiger bi unsen Verkehrschaos bäs in de Stadt rin, um hier än ganzen Tach ze parke? Do wärschte doch als Ingeborner schunt blimmerant im Koppe. Verstehe kamme natierlich, dass de Stadt Geld brucht, denn die ganzen Strietereien sind jo ah nich billich.

Beischpeel: De suspekten Anzeigen gäjen de Bärjermeisterin hät de Staatsanwaltschaft zwar falle loße, awwer nune wärd nochemol disziplinarisch nachgetrampt. Dann wärd ah noch änne „neutrale“ pensionierte Fachkraft nebenbie beschäfticht, um das Süppchen des Zankes scheene am köcheln zu hole. Und die macht das ah nich fär lau. Äs krauth mich und ich schäme mich wärklich fär minne Stadt. Wemme awwer denkt, tiefer lässt sich’s nich mehr sinke, dann brucht me nur mol bi Herrn Zuckerberg sin’n Facebook unger „Nordhäuser –drei“ ze gucke. Do scheint jetzt Kommunalpolletik unger än unverdienten Namen gemacht ze wäre.

Wemme das so sieht, do wunnerts nich, dass Nordhusen der einzige Landkreis äs, dessen Grenzen sich siet der Wende nich verängert haht. Mät so änner zänkischen Hope will kinner was tun hah. Halt, der Kyffhäuserkreis wutte sich mol mät uns zesammenschriewe und Sonnerschusen sutte Kreisstadt wäre. Awwer ehe Sonnerschusen unse Kreisstadt wärd, suffe ich alkoholfreien Doppelkorn.

Prost Mohlziet!