Nordhausen. Am 26. Mai werden im Landkreis Nordhausen der Kreistag, ein hauptamtlicher Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte gewählt. Im Ticker erhalten Sie alle Informationen. Wir beginnen mit den Wahlen zu den Ortsteilbürgermeistern und dem hauptamtlichen Bürgermeister.

13:14 Uhr: Gemeinderat in Urbach steht

Relativ nah beieinander liegen die Ergebnisse der Urbacher Gemeinderatswahl, an der sich 64,8 Prozent der 753 Wahlberechtigten beteiligten. Die meisten Stimmen heimste allerdings FF Urbach ein. 25,4 Prozent beziehungsweise 355 Stimmen holten die sechs Bewerber. Für diese werden Stefan Meyer und René Sygo nun im Gemeinderat sitzen. Danach reiht sich der TSV 03 Urbach mit 313 Stimmen und 22,4 Prozent ein. Die zwei Kandidaten Tobias Ide und Harald Koch sind die gewählten Bewerber. Drittstärkste Fraktion ist der Förderkreis Kirchengemeinde mit 286 Stimmen und 20,5 Prozent. Jörg-Egbert Kupke und Tino Kleinschmidt sind in den Gemeinderat gewählt. Für die CDU haben die drei Kandidaten 249 Stimmen beziehungsweise 17,8 Prozent der Stimmen gesammelt. Das bedeutet ein Platz im Gemeinderat. Diesen wird Kevin Seifert besetzen. Einen Platz hat auch der Förderverein Juki‘s ergattert. 192 Stimmen und 13,8 Prozent verbuchen diese. Franziska Kleinschmidt ist die gewählte Bewerberin.

11:38 Uhr: Acht Sitze im Görsbacher Gemeinderat vergeben

63,7 Prozent der 831 Wahlberechtigten Görsbacher haben ihre politischen Vertreter für den Gemeinderat gewählt, der ausschließlich aus dem Bürgerkomitee besteht. Die meisten Stimmen konnte Steffen Junker für sich gewinnen. Er heimste 372 davon ein. Ihm folgt Heinz Junker (356 Stimmen), Anja Watterott (353 Stimmen), Toni Unger (337 Stimmen), Christian Lauer (331 Stimmen), Jennifer Möbus (270 Stimmen), Gerold Freiberg (243 Stimmen) und Carlo Nebelung (217 Stimmen). Insgesamt 15 ungültige Stimmen zählten die Wahlhelfer.

9 Uhr: Unterstützer der AfD im Heringer Stadtrat

Aller drei Bewerber der Unterstützer der AfD haben auf Anhieb den Sprung in den Heringer Stadtrat geschafft.

Mit 1178 von insgesamt 6881 gültigen Stimmen (17,1 Prozent) hat die neue Fraktion um Gerald Natschke drei Sitze in dem Gremium ergattern können. Besetzt werden diese noch von Lars Natschke und Kati Fischer. Stärkste Fraktion ist und bleibt hingegen die CDU, obwohl diese zwei Sitze verloren hat und nun nur noch vier Plätze im Stadtrat haben wird, wählten 1611 Einwohner (23,4 Prozent) die Christdemokraten. Gewählte Bewerber sind Roy Hildebrandt, Marc Hesse, Markus Meyer und Sven Schlegel. Zweitstärkste Fraktion ist der Bürgerbund Goldene Aue (BBGA). 1491 Stimmen (21,7 Prozent) konnten dieser auf sich vereinen. Die drei Sitze werden von Mathias Echtermeyer, Andreas Liesegang und Mario Böhnhardt besetzt. Die Linke um Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt ist drittstärkste Kraft im Gremium mit 1238 Stimmen (18 Prozent). Da dieser allerdings als Landgemeindechef einen Sitz im Stadtrat sicher hat, nimmt er die Wahl nicht an, wie er gegenüber dieser Zeitung am Montagmorgen erklärt. Somit ergänzt Vera Angelstein die gewählten Bewerber Tim Rosenstock und Antje Marquardt. Zwei Plätze im Stadtrat haben zudem die SPD/FWPL mit 702 Stimmen (10,2 Prozent) erzielt. Sie werden durch Roman Arendt und Frank Steiner besetzt. Grün-Weiß Uthleben (GWU) büßte einen Platz im Stadtrat ein. 661 Stimmen (9,6 Prozent) reichen nur noch für Gabriele Napierata als gewählte Bewerberin.

Betrachtet man die absoluten Zahlen der Kandidaten, so wählen die meisten Einwohner der Landgemeinde Matthias Marquardt mit insgesamt 710 Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen holt sich Gerald Natschke (623 Stimmen). Ihm folgen die wiedergewählten Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt (Heringen) mit 426 Stimmen, Andreas Liesegang (Auleben) mit 417 Stimmen und Mathias Echtermeyer (Windehausen) mit 416 Stimmen.

22.55 Uhr: In Sollstedt kommt es zur Stichwahl

In Sollstedt als Ortsteil müssen die Kandidaten Karola Kleofas (parteilos) und Klaus Otto (SPD) in die Stichwahl. Dagmar Becker (SPD) ist weiterhin Ortsteilbürgermeisterin von Wülfingerode. Sie erhält 86,8 Prozent der Stimmen. Horst Barth ist der neue Ortschef von Rehungen. Er wird mit 67,8 Prozent der Stimmen gewählt.

22.52 Uhr: Die Ergebnisse von Harztor

Niedersachswerfen hat einen neuen Ortschaftsbürgermeister. Thomas Apel (Arreé-Traditionsverein ATV) setzt sich mit 920 erhaltenen Stimmen deutlich gegen seinen Mitbewerber Steffen Wenzel durch, den 332 Wähler wählten. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,2 Prozent.

Imre Dittberner (CDU) löst in Ilfeld die bisherige Amtsinhaberin Petra Gerlach (BF-UWL) ab, die nicht mehr zur Wahl antrat. Er bekam von den 1002 gültigen Stimmen 875. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,3 Prozent.

In Harzungen ist Karsten Baudrexl als Ortschef wiedergewählt worden. Von den 159 Wahlberechtigten gaben 105 ihre Stimmen ab. Von den 96 gültigen Stimmen entfielen 83 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent.

In Herrmannsacker gibt es eine Stichwahl um das Amt das Ortschaftsbürgermeisters. Weder Dirk Bertram (47 Stimmen, 33,1 Prozent) noch Karsten Schräpler (37 Stimmen, 26,1 Prozent) erhielten mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent.

Mario Kühn (BF-UWL) bleibt in Neustadt Ortschef. Er setzte sich mit 462 Stimmen deutlich gegen seine beiden Mitbewerber Dirk Erfurt (Grüne) und Markus Napp durch, die 79 beziehungsweise 74 Stimmen erhielten. Von den 960 Wahlberechtigten gingen 616 wählen. 615 Stimmen waren gültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,2 Prozent.

22.48 Uhr: Amtsinhaber unterliegt Herausforderin in Großwechsungen

In Werthers Ortsteil Großwechsungen gibt es eine neue Ortschefin. Amtsinhaber Harald Alert (BI Offenes Helmetal) verliert gegen seine Herausforderin Anja Apel (SPD). Sie ist in Großwechsungen keine Unbekannte. Anja Apel war die Vorgängerin von Harald Alert. Von den 673 Wahlberechtigten gingen 450 wählen. Von den 440 gültigen Stimmen entfielen 266 auf Anja Apel. Das sind 60,5 Prozent. Harald Alert kam auf 174 Stimmen (39,5 Prozent).

22.36 Uhr: Siege für Amtsinhaber auch in Hainrode und Friedrichsthal

Tanja Goldhahn (parteilos) gewinnt in Hainrode mit 85,3 Prozent der Stimmen und Franka Hitzing (FDP) siegt in Friedrichsthal mit 93 Prozent der Stimmen.

22.34 Uhr: In Hochstedt und Trebra setzen sich die Amtsinhaber durch

Steffen Scheibe bleibt Ortschef in Hochstedt. Von den 35 gültigen Stimmen entfielen 31 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 85,7 Prozent.

In Trebra ist Jens Sauer (WG Trebra) als Ortsteilbürgermeister wiedergewählt worden. Von den 260 Wahlberechtigten gingen 204 wählen. Von den 196 gültigen Stimmen entfielen 191 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent.

22.28 Uhr: Kleinbodungen und Kraja haben neue Bürgermeister

Vanessa Mönch ist die neue Ortschefin von Kraja, sie setzt sich mit 98,2 Prozent durch. Die Wahlbeteiligung liegt bei guten 73,7 Prozent. Andreas Felix heißt der neue Bürgermeister von Kleinbodungen. Er kann 92,1 Prozent auf sich vereinen. Auch dort ist mit 75,7 Prozent eine gute Wahlbeteiligung zu verzeichnen.

22.25 Uhr: Die Ergebnisse aus Limlingerode und Mackenrode

In Limlingerode ist Dittmar Ehrhardt (WG Bürgergemeinschaft Kommuna) zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Er bekam 119 der gültigen 136 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,2 Prozent.

In Mackenrode lieferten sich Maximilian Koch (WG Mackenrode) und Guido Waldmann ein Duell um das Amt des Ortschaftsbürgermeisters. Von den 364 Wahlberechtigten gaben 286 ihre Stimmen ab. Von den 271 gültigen Stimmen entfielen 164 auf Guido Waldmann. Sein Mitbewerber kam auf 107 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,6 Prozent.

Eine Wählerin bei der Stimmabgabe in Heringens Kindergarten, in dem der Wahlraum eingerichtet war. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

22.23 Uhr: Weitere Wahlergebnisse aus der Goldenen Aue

Nach Heringen gibt es auch Ergebnisse für die weiteren vier Ortschaften der Landgemeinde. In drei sind die bisherigen Amtsinhaber weiterhin Ortschef, da es keine Gegenkandidaten gab. Aulebens Ortschaftsbürgermeister Andreas Liesegang (BBGA) erhielt 390 von 396 Stimmen (98,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung in dem Europadorf lag bei 58,1 Prozent. Frank Steiner (parteilos) bleibt mit 420 von 481 Stimmen (87,3 Prozent) Ortschef in Uthleben. Hier lag die Wahlbeteiligung bei 66 Prozent. Windehausens Amtsinhaber Mathias Echtermeyer (BBGA) erhielt 220 von 238 Stimmen (97,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag in dem Dorf bei 66,7 Prozent. Neuer Ortschaftsbürgermeister für Hamma wird hingegen Norman Czaja (BBGA). Insgesamt 146 von 153 Stimmen (95,4 Prozent) erhielt dieser. 75 Prozent der Wahlberechtigten ging in dem Dorf wählen.

22.21 Uhr: Rehberg entscheidet Duell in Liebenrode für sich

Steve Rehberg ist zum Ortschef von Liebenrode gewählt worden. Von den 167 gültigen Stimmen entfielen 117 auf ihn. Seine Mitbewerberin Alexandra Watzke (WG Feuerwehr und Bürger für Liebenrode) erhielt 50 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,6 Prozent.

22.19 Uhr: Das Ergebnis aus Klettenberg

Christian Kowal (WG Kultur- und Geschichtsverein) ist in Klettenberg zum Ortschef gewählt worden. Von den 273 Wahlberechtigten gingen 187 wählen. Von den 179 abgegeben Stimmen entfielen 159 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,5 Prozent.

22.17 Uhr: Amtsinhaber bleibt in Sundhausen an der Spitze

Im Nordhäuser Ortsteil Sundhausen bleibt Peter Grunwald (parteilos) Ortschaftsbürgermeister. Er erhielt 370 der 399 gültigen Stimmen. 471 von 851 Wählern gaben insgesamt ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent.

22.16 Uhr: Werther hat gewählt

In Werther ist Daniel Rauh (Bürgerbewegung Runder Tisch) neuer Ortschef. Von den 627 gültigen Stimmen entfielen 534 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,7 Prozent.

22.08 Uhr: Obergebra hat eine neue Bürgermeisterin

Annemarie Lübbecke-Kronberg siegt deutlich in Obergebra. Sie erringt 91,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,4 Prozent.

21.35 Uhr: Klarer Sieg in Wernrode für Amtsinhaber

Mit 99,2 Prozent der Stimmen siegt Heiko Karthäuser souverän in Wernrode. Im Ort lag die Wahlbeteiligung mit 79,2 Prozent recht hoch im Kreisvergleich.

21.33 Uhr: Peter Grunwald bleibt Ortschef von Sundhausen

Im Nordhäuser Ortsteil Sundhausen bleibt Peter Grunwald (parteilos) Ortschaftsbürgermeister. Er erhielt 370 der 399 gültigen Stimmen. 471 von 851 Wählern gaben insgesamt ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent.

21.32 Uhr: In Mauderode muss noch einmal gewählt werden

Genau wie in Haferungen hat sich auch in einem weiteren Ortsteil der Gemeinde Werther kein Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürgermeisters gefunden. Nachdem Amtsinhaber Daniel Krug (parteilos) in Mauderode nicht noch einmal antrat, konnten die Wahlberechtigten einen beliebigen Namen auf den Stimmzettel schreiben. Von den 100 Wahlberechtigten machten 64 davon Gebrauch. Von den 28 gültigen Stimmen entfielen 13 auf Eckehard Kramer. Vier Stimmen bekam Lars Selle. Elf Stimmen bekamen andere Personen. Da keiner mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat, ist in Mauderode eine Stichwahl erforderlich. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent.

Joachim Leßner (SPD) soll es laut Wählergunst noch einmal in Wipperdorf richten. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

20.43 Uhr: Joachim Leßner wieder Bürgermeister von Wipperdorf

Wipperdorf hat entschieden: 87,5 Prozent der gültigen Stimmen entfallen auf Joachim Leßner (FFW/Freie Wähler). Weitere Personen erhalten 12,5 Prozent. Von 1018 Stimmberechtigten gingen 643 Bürger wählen,

20.40 Uhr: Wollersleben hat gewählt

Mechthild Stüwe wird mit 79,3 Prozent der Stimmen als Ortschefin wiedergewählt. Die restlichen Stimmen entfallen auf zwei weiere Personen, die sich nicht zur Wahl gestellt hatten. Die Wahlbeteiligung liegt in Wollersleben bei 68,4 Prozent.

20.21 Uhr: Haferungen will Amtsinhaberin behalten

Trotz Verzicht erhält Anne-Katrin Wolter (parteilos) in Haferungen die meisten Stimmen. Obwohl sie nach zehn Jahren ihren Rückzug aus der Kommunalpolitik angekündigt hatte, wollen die Haferunger sie weiter als Ortschefin haben. 18 der 50 gültigen Stimmen entfielen auf sie. 14 Mal wurde Heiko Materne auf die Stimmzettel geschrieben. Weitere 18 Stimmen bekamen andere Personen.

20.16 Uhr: Auch in Buchholz wird eine Stichwahl notwendig

Susann Gerlach soll in Buchholz die Geschicke als Ortsteilbürgermeisterin in die Hand nehmen. Zwar war sie nicht als Kandidatin angetreten, mangels solcher konnten die Wähler ihren Favoriten aber auf den Stimmzettel schreiben. Gerlach bekam so 32,9 Prozent. Weil dies weniger als die Hälfte aller gültigen Stimmen sind, steht in zwei Wochen eine Stichwahl an: Zweitplatzierte wurde Monika Wüstemann, die vor Thomas und Rolf Gerlach schon einmal Ortsbürgermeisterin war. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,7 Prozent.

20.07 Uhr: Amtsinhaberin unterliegt in Bielen

Marcel Hoffmann (parteilos) kann den Sieg bei den Bielener Ortsteilbürgermeisterwahlen für sich verbuchen. Er bekam 67,5 Prozent. Amtsinhaberin Uta Heydecke (CDU) wählte nur ein knappes Drittel. Die Wahlbeteiligung war trotz des Duells mit 55,0 Prozent relativ gering.

20.04 Uhr: Nachfolger in Günzerode gefunden

Der Ortsteil Günzerode der Gemeinde Werther hat einen neuen Ortschaftsbürgermeister. Rene Rzepus (parteilos) folgt auf Gerold Reinhardt (CDU), der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Von den 107 gültigen Stimmen entfielen 106 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,2 Prozent.

20.03 Uhr: Amtsinhaber gewinnt in Immenrode

Heiko Stietzel (parteilos) bleibt in Immenrode Ortschaftsbürgermeister. Von den 58 gültigen Stimmen entfielen 57 auf ihn. In Immenrode gibt es 84 Wahlberechtigte, von denen 61 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,6 Prozent.

20.02 Uhr: Neuer Ortsbürgermeister in Kleinwechsungen

In Kleinwechsungen tritt Marc Poser (SPD) die Nachfolge von Antje Fischer (parteilos) an, die nicht mehr zur Wahl angetreten war. Von den 200 Wahlberechtigten gaben 150 ihre Stimme ab. Von den 139 abgegebenen Stimmen entfielen 138 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.

19.57 Uhr: Sohn beerbt Vater in Pützlingen

In Pützlingen ist Kai Dietrich (parteilos) neuer Ortschef. Er beerbt seinen Vater Karl-Heinz Dietrich (parteilos). Von den 47 gültigen Stimmen entfielen 44 auf ihn. Von den 106 Wahlberechtigten gingen 50 wählen. Damit liegt die Wahlbeteiligung bei mageren 47,2 Prozent.

19.46 Uhr: Stempeda steht vor Stichwahl

Der Nordhäuser Ortsteil Stempeda steht vor einer Stichwahl am 9. Juni. Nachdem sich bei den Ortsteilbürgermeisterwahlen gar kein Kandidat gefunden hatte, konnten die Wähler am Sonntag den Namen ihres Favoriten auf ihren leeren Stimmzettel schreiben. Davon machten 47 der 215 Wahlberechtigten Gebrauch. Mit jeweils 14,9 Prozent aller Stimmen liegen nun Ex-Ortschef Riccardo Roßmell und Christin Reichardt gleichauf. 70,2 Prozent aller Stimmen entfielen auf andere Stempedaer.

19.43 Uhr: Schiedungen behält Ortschef

Jens Thomas (WG Schiedungen) bleibt Ortschaftsbürgermeister von Schiedungen. Von den 142 Wahlberechtigten gaben 106 ihre Stimmen ab. Von den 95 gültigen Stimmen entfielen 72 auf den Amtsinhaber. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,6 Prozent.

19.31 Uhr: Überzeugender Sieg in Wolkramshausen

Daniel Braun von der Freien Wählergemeinschaft bleibt Ortsbürgermeister von Wolkramshausen. Von den 277 gültigen Stimmen kann er 276 auf sich vereinigen. 27 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent.

19.21 Uhr: Keine Stichwahl in Heringen notwendig

Das war nicht selbstverständlich: Heringens Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt wurde am Sonntag angesichts von 55,2 Prozent aller Stimmen wiedergewählt. Weil er trotz drei Gegenkandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen bekam, ist keine Stichwahl am 9. Juni nötig. Mit 18,2 Prozent Zweitplatzierter wurde Gerald Natschke (AfD). Es folgen Kevin Cunaeus (BBGA) mit 16,0 Prozent und Chris Schröder (10,7 Prozent).

Michael Kramer (CDU) darf eine weiter Amtszeit dranhängen, wurde wiedergewählt. © Marco Kneise | Marco Kneise

19.18 Uhr: Michael Kramer weiterhin in Hesserode im Amt

Michael Kramer (CDU) bleibt im Nordhäuser Ortsteil Hesserode Ortsteilbürgermeister. Von den 245 abgegebenen Stimmen entfielen 244 auf ihn. Von den 493 Wahlberechtigten gingen gerade einmal 261 wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,9 Prozent.

19.14 Uhr: Hörningen schenkt Ortschef erneut das Vertrauen

Im Nordhäuser Ortsteil Hörningen ist Norbert Helmke (parteilos) als Ortsteilbürgermeister wiedergewählt worden. Von den 108 gültigen Stimmen entfielen 98 auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,9 Prozent.

19.12 Uhr: Petersdorfer Ergebnis steht fest

Jens Karnstedt bleibt Ortschef von Petersdorf. Die Wahl am Sonntag hätte angesichts fehlender Gegenkandidaten aber besser für ihn ausgehen können: Er bekam 79,8 Prozent - die anderen Wähler nannten andere Petersdorfer, die sie für geeigneter hielten. Die Wahlbeteiligung betrug 63,0 Prozent.

19.07 Uhr: In Branderode unterliegt der Amtsinhaber

Enrico Göbel (parteilos) konnte in Branderode nicht sein Ortsteilbürgermeistermandat verteidigen. Er unterlag klar gegen Doreen Paschold (parteilos). Sie bekam 65,2 Prozent aller Stimmen. Mit 82,7 Prozent war die Wahlbeteiligung in dem Hohensteiner Ortsteil relativ hoch.

Thomas Mund (parteilos) ist als Ortsteilbürgermeister von Leimbach wiedergewählt. © Marco Kneise | Marco Kneise

19.04 Uhr: Auch in Leimbach ist die Entscheidung gefallen

Thomas Mund (parteilos) ist als Ortsteilbürgermeister von Leimbach gewählt worden. In Leimbach gibt es 639 Wahlberechtigte, von denen 324 an die Wahlurne traten. 291 der gültigen Stimmen entfielen auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,7 Prozent.

19.00 Uhr: Andreas Kruse bleibt Ortsteilbürgermeister

Andreas Kruse (parteilos) ist im Nordhäuser Ortsteil Steinbrücken zum Ortschaftsbürgermeister gewählt worden. 97 Wähler stimmten für ihn. Fünf Stimmen entfielen auf andere Bewerber. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 Prozent.

18.58 Uhr: Entscheidung in Obersachswerfen gefallen

In Obersachswerfen ist Uwe Kleemann (WG Obersachswerfen) zum Ortsteilbürgermeister gewählt worden. 44 der 49 abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,1 Prozent

Der alte und neue Ortsteilbürgermeister von Herreden: Gunter Bachmann (parteilos, rechts im Bild) © Marco Kneise | Marco Kneise

18.55 Uhr: Herredens Bürgermeister bleibt im Amt

Gunter Bachmann gewinnt die Wahl mit 143 von 158 gültigen Stimmen. Auf zwei weitere Personen entfallen 15 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt lediglich bei 53,8 Prozent.

18.50 Uhr: Weniger als 85 Prozent ohne Gegenkandidat

Magnus Englert war in Elende der einzige Bewerber bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl. Trotzdem bekam er nur 83,3 Prozent aller gültigen 54 Stimmen. Neun Elender hatten andere Personen an der Dorfspitze favorisiert. Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,6 Prozent.

18.45 Uhr: Steigerthal mit neuem Ortschef

Till Falke heißt der neue Ortsteilbürgermeister von Steigerthal. Am Sonntag erzielte er ohne Gegenkandidat ein 97,6-Prozent-Ergebnis. Zur Wahl gingen allerdings weniger als zwei Drittel aller Wahlberechtigten.

18.43 Uhr: 100-Prozent-Ergebnis in Holbach

Nachdem in Holbach Henrik Zimmermann nicht mehr zu einer Kandidatur für eine weitere Amtszeit als Ortsteilbürgermeister bereit war, stellte sich Sebastian Levin (parteilos) zur Wahl. Jene 99 Holbacher, die zur Wahl gingen, wählten ihn alle - macht ein 100-Prozent-Ergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent.

18.41 Uhr: Rodishain steht hinter Ortschefin

Susann Jäger (parteilos) kann mit viel Rückenwind in ihre neue Amtszeit als Rodishainer Ortsteilbürgermeisterin starten. Sie vereinte 95,1 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich. Gegenkandidaten gab es keine. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,3 Prozent.

18.33 Uhr: Tobias Grimm gewinnt Duell in Nohra

Der Kandidat der Wählergemeinschaft Hainleite/Wipper, Tobias Grimm, hat sich bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl in Nohra angesichts eines Stimmanteils von 92,3 Prozent klar gegen seinen Kontrahenten Markus Enders (FDP) durchgesetzt. 69,2 Prozent aller Wahlberechtigten hatten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Der aktuelle Amtsinhaber Uwe Wenkel trat nicht mehr an.

18.30 Uhr: Klare Wiederwahl in Mörbach

Amtsinhaber Kay Wagner (Bürgergemeinschaft) mit 98,1 Prozent als Ortsteilbürgermeister von Mörbach wiedergewählt. Von 54 gültigen Stimmen bekam Wagner 53, Gegenkandidaten hatte er nicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 93,1 Prozent.

18.26 Uhr: Das erste Ergebnis liegt vor

Etzelsrode vermeldet als erster Ort das Ergebnis zur Ortsteilbürgermeisterwahl. Auf Lutz Schuchert (Brandschutz) entfallen 82,6 Prozent der Stimmen. 17,4 Prozent entfallen auf weitere acht Personen, die von den Einwohnern auf den Wahlzettel geschrieben wurden. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,8 Prozent.

Kurz nach 18 Uhr wurde die erste Wahlurne im Bürgerhaus in Nordhausen geleert. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

18.00 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen

Nun beginnt die Auszählung der Stimmen in allen Wahllokalen.

15.11 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung in Uthleben

In Uthleben wird eifrig gewählt. Fast 60 Prozent der Wähler haben bereits in dem Dorf ihre Stimmen abgegeben, so Heringens Wahleiter Bastian Lorenz. Ungewöhnlich hoch sei die Beteiligung obendrein bei der Briefwahl in der Landgemeinde. Rund 800 Briefwähler habe es bisher laut Lorenz gegeben, die drei Wahlurnen füllen.

14.21 Uhr: Erste Informationen aus der Stadt Nordhausen

In Nordhausen können 32.625 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Per Briefwahl wurden 5816 Wahlunterlagen beantragt. Bis 13 Uhr gingen 7326 Bürger in die Wahllokale. Damit liegt die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 40,28 Prozent.

Ab 8 Uhr öffneten die Wahllokale. Das galt auch für den Wahlraum im Sportlerheim in Ellrich. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

7.50 Uhr: Erster Wähler vor Wahllokal

Getreu dem Motto „wer zuerst kommt, wählt zuerst“, hat sich bereits 7.50 Uhr der erste Wähler in Ellrich vor dem Sportlerheim eingefunden, in dem sich ein Wahlraum befindet. Seine Stimme kann er allerdings erst ab 8 Uhr abgeben, so eine Wahlhelferin vor Ort.

