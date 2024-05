Bleicherode. Die Polizei sucht nach den Brandstiftern und bittet um Hinweise zu den Tätern.

Eine Papiertonne hat am Mittwoch gegen 23.20 Uhr in der Neuen Straße in Bleicherode gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte ein Zeuge, der auf den Brand aufmerksam geworden war, die Rettungskräfte alarmiert. Zudem entfernte er eine weitere daneben befindliche Papiertonne, sodass ein Übergreifen der Flammen auf diese verhindert werden konnte.

Der Newsletter für Nordhausen Alle wichtigen Informationen aus der Region Nordhausen, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei hat nach der Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden unter Telefon: 03631/960.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red