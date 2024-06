Am Samstagabend musste die Feuerwehr in Nordhausen während des Gewitters zu einem Blitzeinschlag am Taschenberg ausrücken.

Gegen 18.15 Uhr zog ein kurzes Gewitter über Nordhausen hinweg. Ein greller Blitz, ein lauter Knall am Taschenberg: Ein Blitzeinschlag in einem Wohngebäude. © Tino Pantosch | Tino Pantosch

In dem Haus roch es nach Angaben der Bewohner verbrannt, die Feuerwehr rückte an. © Tino Pantosch | Tino Pantosch