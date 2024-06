Nordhausen. Frauen in allen Lebenslagen gibt es bald schon in Nordhausen zu bewundern. Sogar ein Porträt von Audrey Hepburn wird gezeigt. Wann und wo es das zu sehen gibt.

Frauen - wohin man schaut. Das Kunsthaus Meyenburg stellt eines der ältesten Motive der Menschheitsgeschichte in den Fokus der Betrachtung: die Frau. Frauen in allen Lebenslagen, als Mädchen, Mutter, Modell oder Muse, als Bäuerin, Näherin oder Kämpferin. Die Besucher erwartet ab 8. Juni bis 8. September ein einzigartiges Kaleidoskop der verschiedensten Kunstwerke von beispielsweise Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albrecht Dürer, oder Antonio de Felipe, wie hier im Bild das Porträt von Audrey Hepburn mit der Leiterin der städtischen Museen, Susanne Hinsching. Die Vernissage ist am 8. Juni um 16 Uhr.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen: