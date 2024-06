Südharz. Wer demnächst rote und weiße Luftballons im Kreis Nordhausen erblickt, könnte auf Schatzsuche gehen. Denn in dem Dorf findet wieder ein vielversprechender Flohmarkt statt.

Zum vierten Mal findet in Ilfeld und Wiegersdorf ein Hof- und Garagenflohmarkt statt. Geplant ist er am Sonnabend, 8. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, kündigt Antje Emmelmann vom Organisationsteam an. In diesem Jahr beteiligen sich 27 Haushalte an dem Markt. Die Eingangsbereiche der Teilnehmer sind mit roten und weißen Luftballons gekennzeichnet. An jedem Standort gibt es Lagepläne und eine Übersicht mit den Adressen aller Anbieter. Wer schon mal vorab einen Blick auf einige Angebote werfen möchte, kann das auf der Facebook-Seite „Garagenflohmarkt Ilfeld-Wiegersdorf-Sophienhof“. An einigen Ständen soll auch für das leibliche Wohl gesorgt sein, verspricht Antje Emmelmann.

red