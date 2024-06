Nordhausen. Viel los im Kreis Nordhausen: Südharzer retten Rehkitz. Stadt kümmert sich um Flüchtlinge. Schüler küren ihr liebstes Museumsstück.

Südharzer retten Kitz vor der Mahd

Auch in diesem Jahr engagieren sich Mitglieder des Nordhäuser Lions-Club bei der Kitz-Rettung in Auleben. So konnte jetzt ein Rehkitz vor der geplanten Mahd im hohen Gras gefunden und sicher an den Waldrand gebracht werden. Die Clubmitglieder sind dem Landwirt, der sie rechtzeitig über die bevorstehende Mahd informiert hatte, sehr dankbar. Ein großer Dank gilt ebenso Konstantin Bilz von der Firma Thermakopter, der auch für die Nordhäuser Kreisjägerschaft Drohneneinsätze übernimmt. Konstantin Bilz, der schon im Vorjahr den Lions-Club bei der Kitz-Rettung begleitete, brachte wieder seine Wärmebild-Drohne professionell zum Einsatz. In den nächsten Wochen sollen weitere Einsätze folgen, verspricht der Lions-Club.

Bleicherode will Flüchtlinge in Arbeit bringen

Bleicherode will sich um die Flüchtlinge kümmern, die in der Stadt eine Unterkunft gefunden haben. Wie Landgemeinde-Bürgermeister Frank Rostek (CDU) mitteilt, wurde ein Konzept genehmigt, um den Asylsuchenden, die eine Bleibeperspektive vor Ort sehen, in eine Beschäftigung zu bringen. Die gemeinsame Maßnahme, die vom Jobcenter der Arbeits-Agentur, dem Horizont-Verein, dem Landratsamt und anderen auf den Weg gebracht wird, startet am 1. Juli. In der dreimonatigen Maßnahme, die eine Sprachschule und Praktika enthält, soll die Eignung und Bereitschaft der Flüchtlinge für eine Beschäftigung geprüft werden. „Sieben Unternehmen haben sich für Praktika angeboten. Vielleicht können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Flüchtlinge dauerhaft in Arbeit kommen. Dass sie arbeiten wollen, haben sie bereits bewiesen“, betont Frank Rostek.

Ein Schultag im Heimatmuseum

40 Mädchen und Jungen aus der Grundschule Nohra haben das Heimatmuseum in Hainrode besucht. Es gab für die Schüler viel zu entdecken. Dabei entpuppte sich die Bottichwaschmaschine als lustigstes Museumsstück. Spaß bereitete auch ein Quiz, das extra für den Besuch vorbereitet worden war.

Lipprechterode feiert ein Reitsportfest

Zum nunmehr 15. Mal lädt der Ländliche Reitsportverein Helenenhof zum Reiterfest hinterm Sportplatz in Lipprechterode ein. Kinder und Jugendliche zeigen ihr Können im Umgang mit Pferden. Die Wettkämpfe finden sowohl am Samstag, 22. Juni, als auch am Sonntag, 23. Juni, ab 9 Uhr statt. Es gibt neue spannende Prüfungen, vor allem für die Jüngeren. Von Führzügel über Dressur und A-Springen ist alles dabei. Die Lipprechteröder Sportfrauen bieten Frühstück, Kaffee und Kuchen an. Die Karnevalskinder wollen das Wochenende etwas bunter machen.

Trebra plant ein Hof- und Feuerwehrfest

Die Feuerwehr und der Feuerwehrverein Trebra laden zum Hoffest ein. Los geht es am Freitag, 21. Juni. Auf dem alten Apex-Gelände beginnen um 18 Uhr die Wettbewerbe im Löschangriff. Der Tag endet mit einem gemütlichen Beisammensein. Mit Erbsensuppe für jedermann startet der Samstag, 22. Juni. Ab 12 Uhr steht die Gulaschkanone bereit. Nach dem Mittagessen findet eine Wanderrallye für die Nachwuchskameraden der Jugendwehren statt. Die „Power Voices“ aus dem Eichsfeld gestalten ab 20 Uhr einen Tanzabend. Der Sonntag, 23. Juni, wird um 10 Uhr mit einem Gottesdienst eingeläutet. Ein Frühschoppen mit den „Heuberg Musikanten“ beendet das Hoffest.

