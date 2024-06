Nordhausen. Ein Mann rastet aus, droht mit einem Messer. Polizeikräfte aus zwei Bundesländern sind nahe der Kreisgrenze zu Nordhausen im Einsatz. Ein Spezialkommando rückt ebenfalls an.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochnachmittag in Tettenborn (Landkreis Göttingen) nahe der Kreisgrenze zu Nordhausen. In einem Einfamilienhaus soll ein 43-jähriger Mann aus bisher unbekannter Ursache in eine psychische Ausnahmesituation geraten sein. Der Mann habe sich daraufhin in dem Haus verbarrikadiert und ein Messer gegen sich selbst gerichtet, schildert die Polizei das Geschehen. Die beiden im Haus lebenden Eltern konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Es habe keine Gefahr für die Nachbarn bestanden.

Die Polizei setzte Kräfte aus Nordthüringen (von der Nordhäuser Landespolizeiinspektion) und Niedersachsen ein. Diese sicherten das Umfeld des Hauses. Eine Verhandlungsgruppe versuchte, den psychisch Erkrankten zur Aufgabe zu bewegen. Dies gelang anfangs nicht, so dass Spezialeinsatzkräfte (SEK) aus Hannover hinzugezogen werden mussten.

Als die Spezialeinsatzkräfte vor Ort waren, gelang es der Verhandlungsgruppe, den 43-jährigen Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Die SEK-Beamten nahmen ihn fest.

Nach einer Untersuchung durch Notarzt und Rettungsdienst sei der Mann in eine Fachklinik überführt worden, berichtet die Polizei.

