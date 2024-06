Nordhausen. Gute Nachricht für Nordbrand in Nordhausen: Das Unternehmen sorgt für die Grundlage einer neuen Qualitätsmarke im Harz.

Ricarda Drogan (36) ist eine mutige Frau. So wagt sie vor zwölf Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie übernimmt einen Laden in Wernigerode – den „Platzhörsch“. Die Corona-Krise ist hart. Mit einem befreundeten Spirituosenhändler kommt Ricarda die Idee, einen eigenen Likör auf den Markt zu bringen. Da es im Harz schon viele Kräuterliköre gibt, entsteht der Gedanke, den Platzhörsch-Likör aus Scotch Whisky und Jamaika Rum zu kombinieren – mit einer leichten Vanille-Note.

An der Stelle kommt Nordhausen ins Spiel. Denn die Basis bildet der Reinalkohol vom Nordbrand-Unternehmen aus Nordhausen. Ihren Likör lässt Ricarda in einem Familienbetrieb von 1924 nahe Duderstadt herstellen. Eigenhändig füllt sie ihn schließlich in der Platzhörsch-Manufaktur ab.

Inzwischen haben mehr als 40 Händler und Gastronomen den Likör in ihr Sortiment aufgenommen. Die vorläufige Krönung des Erfolgsweges ist die Zertifizierung mit der Qualitätsmarke „Typisch Harz“.

Die offizielle Urkunde erhält Ricarda Drogan aus den Händen der Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt. „Für uns bedeutet Qualität, es richtig zu machen, wenn niemand hinsieht,“ betont Ricarda Drogan.

Nachrichten aus Nordhausen

red