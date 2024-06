Nordhausen. Was sich zuletzt im Kreis Nordhausen ereignet hat und demnächst geplant ist - jenseits der großen Schlagzeilen. Wir haben ein paar Punkte zusammengetragen.

Feuerwehrleute bilden sich weiter

21 Frauen und Männer aus freiwilligen Feuerwehren der Stadt Nordhausen, der Gemeinde Harztor und der Landgemeinde Heringen haben den ersten Teil vom Truppmannlehrgang, den Grundausbildungslehrgang, mit Erfolg abschließen können, berichtet Nordhausens Rathaussprecherin Franziska Mühlhause. Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr hat diesen Lehrgang durchgeführt. Die Kameraden mussten 71 theoretischen und praktischen Ausbildungsstunden sowie einen schriftlichen Leistungstest absolvieren. Ein besonderer Dank gelte dem DRK-Kreisverband Nordhausen für die Unterstützung bei der Ausbildung, betont Mühlhause. „Die Ausbilder wünschen allen Kameraden für ihren weiteren Weg in den Feuerwehren viel Erfolg“, so Mühlhause.

Nordhausen: Zusammenarbeit mit Vietnam

Quang Van Phan von der vietnamesischen Botschaft besuchte die Nordhäuser Hochschule. Er informierte sich über bestehende Partnerschaften und die Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Studentenaustausch. Zudem interessierte er sich für die Situation der Studenten aus Vietnam am Studienkolleg und an der Hochschule. Mit dem Nordhäuser Hochschulpräsidenten Jörg Wagner besprach er den Aus- und Aufbau weiterer Kooperationsmöglichkeiten mit vietnamesischen Bildungsstätten. Im Anschluss besuchte Phan das Studienkolleg und mehrere Labore. Er zeigte sich beeindruckt von den Studienangeboten und -bedingungen.

Abschluss des Leseäffchens in der Stadtbibliothek

Nach vielen Monaten und Besuchen, nach dem Kennenlernen der Bibliothek war es nun so weit: Vom 10. bis 13. Juni konnten 500 Vorschüler ihr Leseäffchen-Abschlussfest in Nordhausen feiern. Beim Projekt „Nordhäuser Leseäffchen“ bekommen Kindergartenkinder aus Stadt und Kreis die Möglichkeit, die Bibliothek zu entdecken, Bücher auszusuchen, zu spielen und zu lernen. Insgesamt 27 Kindergärten kamen mit ihren Vorschülern zu Besuch. Vier Stempel konnte jedes Kind auf seiner Leseäffchen-Karte sammeln. Gemeinsam mit Kika-Moderatorin Tanja Mairhofer gingen die Kinder auf lustige Weltreise und entdeckten die Welt des Yoga. Und sie bekamen ihren Leseäffchen-Ausweis sowie ein kleines Geschenk für die kommende Einschulung.

311.000 Euro fließen für Projekte in den Kreis Nordhausen

Alle privaten und kommunalen Antragsteller bei der Regionalen Aktionsgruppe Südharz erhielten in den vergangenen Wochen einen Zuwendungsbescheid, freut sich Leader-Managerin Sandra Witzel. „Damit sind wir einen weiteren großen Schritt zur Entwicklung der ländlichen Region gegangen“, sagt sie. Gefördert werden unter anderem Projekte in Bleicherode, Heringen, Harztor, Mackenrode, Görsbach, Sollstedt und Appenrode. Mit ihren Ideen überzeugten auch die Hofmosterei Harzungen, der Südharz-Erleben-Verein und die TSG Glückauf Kehmstedt. Alle Projekte werden dank der Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds mit Mitteln des Landes Thüringen im Rahmen der Leader-Förderung mit 65 Prozent unterstützt. So fließen im kommunalen Bereich rund 172.000 Euro und im privaten Bereich 139.000 Euro in den Landkreis Nordhausen.

Unterwelten und zerstörte Kultur in Nordhausen

Die Historikerin Marie-Luis Zahradnik spricht am Mittwoch, 26. Juni, um 17.30 Uhr in der Flohburg in Nordhausen zum Thema: „Beschmiert, zerschlagen, zerbrochen. Denkmale, Grabstätten und zerstörte Erinnerungskultur“. An zwei Freitagen, 28. Juni und 5. Juli, jeweils ab 17.30 Uhr möchte Michael Garke alle Interessierten in die „Nordhäuser Unterwelten“ entführen. Er spricht zunächst über den Splitterschutzgraben am Spendekirchhof und bietet anschließend eine exklusive Führung durch diesen Bevölkerungsbunker an. Die Personenzahl ist dabei aus Sicherheitsgründen auf stets maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Karten gibt es nur im Vorverkauf im Stadtmuseum der Flohburg.

Erkrankte bilden Gesprächskreis in Nordhausen

Der Gesprächskreis zum Thema Netzhauterkrankungen trifft sich am Montag, 17. Juni, um 14.30 Uhr in den Räumen des EX-IN-Vereines in der Barfüßerstraße 5 in Nordhausen, teilt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, mit. Weitere Treffen sind immer jeden dritten Montag im Monat geplant. Interessierte oder Betroffene sind herzlich eingeladen. Anmeldungen sind vorab möglich unter Telefon: 036333 / 61314.

Beratung zum Energie-Gesetz in Nordhausen

Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) legt energetische Anforderungen an beheizte oder klimatisierte Gebäude fest. Doch was bedeutet das? Kommt nur noch eine Wärmepumpe in Frage? Wie kann man Solarenergie nutzen? Und welche Fördermittel gibt es dafür? Diese und weitere Fragen beantwortet die Thüringer Verbraucherzentrale am Dienstag, 18. Juni, in Nordhausen. Das Infomobil der Verbraucherschützer steht von 9 bis 16 Uhr auf dem August-Bebel-Platz. Hier erklärt Energieberater Walter Preis, worauf es beim Heizungstausch ankommt und welche Fördermittel Hausbesitzer nutzen können. Bei Energiejuristin Nicole Schneider sind alle Ratsuchenden richtig, die Fragen zu Verträgen und Preiserhöhungen haben. Die Beratung ist kostenlos.

