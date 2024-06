Nordhausen. Entfacht die Fußball-EM erneut ein solches Feuer wie bei der WM im Jahr 2006? Hans-Peter Blum hat da so seine Zweifel angesichts der relativ wenigen Public-Viewing-Veranstaltungen.

Deutschland, ein Sommermärchen! Unter dieser Überschrift ist die Fußball-WM 2006 im Gedächtnis geblieben. Nie wieder war seitdem die Stimmung im Land so euphorisch und freundlich gegenüber unseren Gästen. Dazu haben auch die vielen friedlichen Public-Viewing-Veranstaltungen beigetragen, die in jeder Stadt zu finden waren. Auch in Nordhausen, wo der Petersberg als bunte Partymeile in Erinnerung bleibt.

Und heute? Gerade einmal drei Veranstaltungen sind in Ellrich, Heringen und Sundhausen zur Fußball-EM vom Landratsamt genehmigt worden. Kein Vergleich zu damals. In den Medien wird zwar versucht, ein erneutes Sommermärchen heraufzubeschwören, doch die Wirklichkeit sieht anders aus.

Ob die jetzige Nationalmannschaft wieder solch ein Feuer unter den Fans entfachen kann wie damals? Da habe ich doch meine Zweifel angesichts der holprigen Vorbereitung mit durchwachsenen Testspielen gegen Ukraine und Griechenland.

Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren, wenn am Freitagabend nach dem Schreiben dieser Zeilen ein grandioser Sieg gegen Schottland gelingen sollte.

