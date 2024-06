Nordhausen. Gefährliche Körperverletzung in Nordhausen: Täter flüchtet und lässt zwei Verletzte zurück. Die Polizei fahndet nach ihm und hofft auf Zeugenhinweise.

Tief in der Nacht ist die Polizei in Nordhausen alarmiert worden. Der Sonntag ist noch jung – gegen 2.45 Uhr. Am Gasthaus Sonneneck im Gehege kommt es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Täter flüchtet.

Was ist geschehen? Eine 29-jährige Frau sucht im Gasthaus die Toilette auf. Dort trifft sie auf den späteren Täter. Sie ist nicht einverstanden damit, einem fremden Mann auf der Damentoilette zu begegnen. Beim Versuch, den ungebetenen Gast aus der Toilette verbal hinaus zu komplimentieren, kommt ihr ein 30-jähriger Mann zu Hilfe. Das wiederum missfällt dem Täter, der dem Helfer eine Glasflasche gegen den Kopf schlägt. Der Angegriffene erleidet eine Platzwunde.

Auch die Frau bleibt nicht verschont. Für sie endet der Vorfall mit einer leichten Handverletzung.

Der Täter nutzt die Gelegenheit zur Flucht. Die Polizei beschreibt ihn: Der Mann sei ein „europäischer Phänotyp“ und etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er hat eine Glatze und soll einen osteuropäischen Akzent haben. In der Nacht war er schwarz gekleidet.

Die Polizei hat eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen, die dazu führen, den Täter zu ermitteln.

