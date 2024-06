Nordhausen. Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung. Zudem gibt es an diesem Wochenende weiteres Notierenswertes.

Drei Frauen plündern in Nordhausen einen Kleidercontainer

Drei Frauen haben in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr einen Kleidercontainer am Taschenberg in Nordhausen geplündert. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten ertappten die Damen im Alter zwischen 33 und 35 Jahren. Diese hatten sich ausgiebig an der gespendeten Bekleidung bedient, die wohl ihrem persönlichen Geschmack entsprach. Sie mussten ihre Beute aber wieder in den Container werfen. Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren wegen Diebstahls.Autofahrer in Nordhausen unter Drogeneinfluss

Autofahrer in Nordhausen unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Walter-Rathenau-Straße in Nordhausen erwischten die Polizisten am Sonnabend gegen 19.40 Uhr einen 42-jährigen Mann, der unter Drogeneinfluss mit seinem Opel unterwegs war. Der Drogentest bestätigte den Verdacht. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Entnahme einer Blutprobe in das Südharz-Klinikum.

Zweiter Brand am selben Gebäude in Bleicherode

Innerhalb weniger Tage kam es in Bleicherode am selben Gebäude in der Bahnhofstraße zu zwei Bränden. Bereits am Dienstag brannten Altreifen an der Fassade des Bauwerkes – in einem abgesperrten Bereich. Nun gab es dort am Sonnabend gegen 17 Uhr wieder einen Einsatz in dem leerstehenden Gebäude. Diesmal brannte es im Dachbereich. Durch ein Loch im Dachstuhl war ein Holzbalken in Brand gesetzt worden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bleicherode, Obergebra und Elende rückten an und löschten den Schwelbrand. Die Nordhäuser Polizei ermittelt. In beiden Fällen könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, meinen die Beamten.

Betrunkener Autofahrer in Auleben

In der Heringer Straße in Auleben ertappte die Polizei am Sonnabend gegen 9.45 Uhr einen 39-jährigen Autofahrer, der noch Restalkohol im Blut hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Der Mann musste sein Auto stehen lassen. Die Beamten brachten ihn zu ihrer Nordhäuser Dienststelle, um dort zeitnah ein weiteres Messverfahren durchführen zu können. Es bestätigte den Anfangsverdacht. Seitdem ist der Mann mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert.

Böse Überraschung für einen Jaguar-Fahrer in Nordhausen

Als ein Mann am Sonnabend gegen 7 Uhr in der Alexander-Puschkin-Straße in Nordhausen zu seinem dort gegen 1 Uhr geparkten Jaguar kam, musste er feststellen, dass an seinem Auto beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt waren. Da die Polizei von Fremdeinwirkung ausgeht, hofft sie nun auf Zeugenhinweise.

