Nordhausen. Ein besonders schwerer Diebstahl ereignete sich am Sonntag auf einem Friedhof in Nordhausen. Unbekannte drangen auf das Gelände ein und durchsuchten die Räumlichkeiten der Friedhofsverwaltung.

Die Polizei in Nordhausen bittet um Zeugenhinweise im Fall eines Diebstahls, der sich am Sonntagabend ereignete. Bislang Unbekannte drangen widerrechtlich in das Verwaltungsgebäude des Friedhofes am Stresemannring ein. Dort durchsuchten sie schließlich die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Fahrzeuge und einen Anhänger.

Hierbei handelte es sich um einen orangefarbenen Renault Master, einen VW Caddy sowie einen Pkw-Anhänger des Herstellers Humbaur. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen 21.40 Uhr und 22 Uhr. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort.

Der Newsletter für Nordhausen Alle wichtigen Informationen aus der Region Nordhausen, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer hat etwas beobachtet? Wem sind am Sonntagabend verdächtige Personen im Bereich des Friedhofes aufgefallen? Wer kann Angaben zum möglichen Verbleib der entwendeten Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen (Tel. 03631/960) entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.