Was den Ort im Kreis Nordhausen einst prägte, wird zum Klosterfest verraten. Auch welche Besonderheiten einst den Ort prägten

Nur eine alte Ansicht von Ilfeld vermittelt uns die Schönheit des alten Glanzes mit den drei Türmen, die noch etwa bis Mitte des 19. Jahrhunderts Ilfeld und das Defilee ins Ilfelder Tal prägten.

Dereinst gab es als Folge von Bauernkrieg und Reformation eine berühmte Klosterschule, deren Absolventen (Alumnus) und Lehrer wie Johann Ludwig Meil († 1772 in Ilfeld) künstlerisch die Bildungseinrichtung und Ilfeld abbildeten. Die Zeichnungen und Stiche sind rare Zeugnisse zu Ilfeld. Niemand kann sich an das alte Ilfeld mehr erinnern. Doch, was waren das für drei Türme, die nicht alpin am Montafon noch in Hanoi (Vietnam) zu finden waren, sondern hier im Südharz in der heutigen Harztorgemeinde Ilfeld?

Eine alte Ansicht zeigt Ilfeld mit den damals berühmten drei Türmen. Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905, fasste ein Alumnus, der Fähnrich Hans Buchholtz, nach einer Bleistiftzeichnung des Julius Grafen von Oeynhausen, die Autotypie (Netzätzung). Der Titel lautet „Ilfeld und das Defilee ins Ilfelder Tal“.

Die Klosterkirche existiert heute nicht mehr

Über viele Jahrhunderte bestand eine Klosterkirche, die hier mit ihrem Turm abgebildet ist. Dabei ist auch die Fleckenskirche. Ilfeld selbst hatte damals also zwei Kirchen. Heute auch noch, aber heute zählt Ilfeld-Wiegersdorf dazu. Die Klosterkirche besteht nicht mehr. Aber es gibt eine Krypta, in der zum diesjährigen Klosterfest auch dieser Geschichte erinnert werden soll.

Der dritte Turm gehörte seinerzeit zum Seigertor. Gut bestimmbar ist, dass dieser Anblick etwa nur bis um 1860 bestand. Denn danach, von 1865 bis 1869, ließen König Georg V. und Königin Maria anstelle der abgerissenen Fleckenkirche St. Georg und der alten, 1223 der Jungfrau Maria gewidmeten romanischen Klosterkirche, die St.-Georg-Maria-Kirche errichten. Conrad Wilhelm Hase (Hannover) erbaute sie.

Zum Klosterfest im Park am Samstag, 3. August, findet in der Krypta der Neanderklinik ein Vortrag statt, der an Ilfelds reiche Geschichte anknüpfen soll. Ein Bildvortrag adressiert den Grafen Elger sowie das Kloster Ilfeld. Beleuchtet wird der Gründungsmythos bis zum Morgenrot der Reformation. Neben dem Grafen Elger soll auch ein weiterer, berühmter Hohnsteiner mit Wilhelm von Ho(h)nstein, einem Bischofsfürst im damaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, dem Sacrum Imperium Romanum Nationis Germaniae (lat.) und Gegenspieler der Reformation, in Wirkung und Vermächtnis angesprochen werden.