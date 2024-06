Nordhausen. Wie es zu dem Unfall in Nordhausen kam und ob es Verletzte gab.

Am frühen Dienstagmorgen kommt es zu einer Entgleisung auf dem Hauptbahnhof in Nordhausen. Wie Stefan Dietrich, Pressesprecher des Unternehmens Abellio, berichtet, geht der Unfall glimpflich aus. Durch eine falsch gestellte Weiche sei der Abellio-Zug aus dem Gleis gesprungen. Da es sich um eine Rangierfahrt gehandelt hat, befanden sich keine Passagiere in den Waggons. Auch der Triebfahrzeugführer bleibt glücklicherweise unverletzt. Das beschädigte Fahrzeug wird nun geborgen. Bis auf die Sperrung der Gleise 2 und 3 kann der Bahnbetrieb aufrechterhalten bleiben.

Eine Fehlstellung einer Weiche verursacht den Unfall. © Funke-Medien | Marco Kneise

Es kommt durch die Entgleisung glücklicherweise nicht zu Verletzten. © Funke-Medien | Marco Kneise

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen