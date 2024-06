Südharz. Feuerwehren aus drei Orten bringen den Brand in einer Stadt im Landkreis Nordhausen unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend gegen 22 Uhr in der Bleicheröder Gartenstraße in einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen. Nach Auskunft der Rettungsleitstelle des Landkreises Nordhausen rückten die Feuerwehren aus Bleicherode, Elende und Obergebra aus, um den Brand zu löschen.

Das Feuer drohte auf ein benachbartes Wohnhaus überzugreifen, wie Polizeisprecher Kevin Clemen auf Nachfrage mitteilte. Die Feuerwehr konnte das verhindern. Kurz vor 23 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach gegenwärtigen Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Am Dienstag wurde der Brandort untersucht. Kevin Clemen rechnet damit, dass die Ermittlungen nächste Woche abgeschlossen sind.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 03631/960 zu melden.

