Nordhausen. Die Sanierungsarbeiten im Ossietzky-Hof in Nordhausen tragen Früchte: Die meisten Wohnungen im Gebäude „Sophia“ waren innerhalb kurzer Zeit vermietet.

Gute Nachrichten gibt es von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG): Im Gebäude „Sophia“ im Ossietzky-Hof in Nordhausen zieht wieder Leben ein. Jürgen Beyer und seine Lebenspartnerin Edith Spicher gehören zu den ersten Mietern, die eine der 40 sanierten und barrierearmen Wohnungen beziehen.

Der 84-Jährige erhielt jetzt die Schlüssel für sein neues Zuhause in der Carl-von-Ossietzky-Straße 3. „Ich bin seit 47 Jahren Mieter bei der SWG, musste aber jetzt aus meiner alten Wohnung aus gesundheitlichen Gründen ausziehen“, erklärt der Rentner. „Ich bin froh, dass ich hier im Ossietzky-Hof meine letzten Lebensjahre verbringen kann.“ Der Fahrstuhl, die helle Wohnung und die gute Infrastruktur in Nord haben ihn überzeugt, trotz seines Alters noch einmal umzuziehen.

31 der 40 Wohnungen sind zum 1. Juli vermietet

Die Nachfrage nach den Wohnungen in „Sophia“ war von Anfang an hoch. Die SWG registrierte zeitweise bis zu 100 Interessierte auf einer Warteliste. Zum Vermarktungsstart gab es mehrere Gruppenbesichtigungstermine. Das Gros der Wohnungen war innerhalb von acht Wochen vergeben: 31 der 40 Wohnungen sind zum 1. Juli vermietet, weitere reserviert. „Wer jetzt noch eine Wohnung haben möchte, der muss sich beeilen“, freut sich SWG-Chefin Inge Klaan über die Resonanz.

Das Gebäude in der Carl-von-Ossietzky-Straße 3-6 wurde im Rahmen der IBA Thüringen umfassend modernisiert und energetisch saniert. Von außen ist der DDR-Plattenbau WBS 70 heute nur noch zu erahnen. Auch die Wohnungen wirken hell und supermodern: Der Fußboden ist mit Designbelag ausgelegt, die Innentüren sind farblich abgestimmt. Die offene Küche ist im hellen Wohnbereich integriert. Von hier geht es auf die wohnungsbreiten, tiefen Balkone.

Eine Fußbodenheizung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Das innenliegende Bad ist topmodern, zum Teil sind bodentiefe Duschen verbaut. An der West- und Südseite sorgt der Sonnenschutz für Schatten an heißen Tagen. Zwei Hauseingänge sind mit Aufzügen ausgestattet, die einen bequemen Zugang zu den Wohnungen ermöglichen.

Der Innenhof wird aktuell umgestaltet. Das Fahrradhaus ist bereits gut zu erkennen, auch wenn es noch nicht komplett fertiggestellt ist. © Thomas Müller

Das Besondere an dem Wohnhof, zu dem auch „Ludwig“, der Block in der Dr.-Robert-Koch-straße 4-18 gehört, ist das gebäudeübergreifende Energiekonzept: Bis zu 44 Prozent der benötigten Energie für Heizung und Warmwasser sollen im Quartier erzeugt werden. Mit der Energie aus der Abluft der Bäder von „Ludwig“ und „Sophia“, die bisher verloren ging, wird über eine Wärmepumpe der gesamte Warmwasserbedarf aufbereitet. Dadurch wird Fernwärme bei „Ludwig“ in der Dr.-Robert-Koch-Straße nur noch in der Heizperiode und bei „Sophia“ nur noch zu Spitzenzeiten im Winter benötigt.

Der Strom für Haustechnik, Treppenhäuser- und Kellerbeleuchtung sowie Fahrradladestationen wird über Photovoltaik-Dachanlagen erzeugt. „Für unsere Mieter an diesem Standort bedeutet das deutlich niedrigere Nebenkosten“, so Klaan.

Mit Einzug der neuen Mieter sind die Arbeiten rund um Sophia noch nicht ganz beendet. Aktuell wird der grüne Innenhof hergestellt. Die Fertigstellung – samt Spielplatz, Kommunikationspunkten, Fahrrad- und Müllhaus sowie Pkw-Stellplätze – ist für das dritte Quartal vorgesehen, im Herbst wird gepflanzt.

