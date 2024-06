Nordhausen. Ein Mann zeigte in Nordhausen mehrfach den Hitlergruß. Als die Polizei eingriff, leistete er Widerstand.

Ein 45-jähriger Mann soll am Dienstagnachmittag in Nordhausen mit einer Glasflasche um sich geworfen und mehrfach „Sieg Heil“ mit erhobenen Arm gerufen haben. Nach Polizeiangaben wollte die Beamten das unterbinden. Der Mann leistete jedoch Widerstand und versuchte, die Polizisten zu schlagen. Die brachten ihn zu Boden und nahmen ihn fest. Dadurch wurde beide Polizisten leicht verletzt. Der Mann hatte laut einer Blutprobe zwei Promille an Alkohol im Blut.

Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen des geleisteten Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verwenden verfassungsfeindlicher Losungen und dem Zeigen des Hitlergrußes.

