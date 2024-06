Sülzhayn. Die Suche nach einem seit mehreren Tagen vermissten Mann aus dem Landkreis Nordhausen ist eingestellt worden. Nach dem 38-Jährigen war unter anderem mit einem Hund und einem Hubschrauber gesucht worden.

Der seit Sonntagabend vermisste 38-Jährige aus dem Landkreis Nordhausen ist gefunden worden. Das teilte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag mit, ohne nähere Angaben zu machen. Man bedanke sich für die Hinweise aus der Bevölkerung, hieß es.

Der Vermisste hatte am Sonntag gegen 14.30 Uhr eine betreute Einrichtung im Ellricher Ortsteil Sülzhayn, in der er wohnt, ohne Bargeld und Mobiltelefon verlassen und war seitdem verschwunden gewesen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Noch am Sonntagabend waren Suchmaßnahmen in und um Sülzhayn durchgeführt worden, bei denen neben Polizisten auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Diese blieben jedoch erfolglos.

red