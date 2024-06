Südharz. Mädchen und Jungen aus dem Kreis Nordhausen haben ihre Zeugnisse bekommen. Wie lange die schulfreie Zeit anhält und warum es dieses Jahr ein besonderer Ferienstart ist.

Schulfrei für die nächsten sechs Wochen heißt es ab sofort nicht nur für Finn André Hartmann, Mia Schütze, Theresa Luisa Albert und Hailey Mertineit (im Bild von links) aus den beiden 3. Klassen der Geschwister-Scholl-Grundschule in Heringen. Auch die restlichen Schulkinder im Südharz dürfen sich mit der Übergabe ihrer Zeugnisse auf die großen Sommerferien freuen, die dieses Mal mitten in einer Woche beginnen und mit dem 31. Juli auch wieder mitten in einer Woche enden. Übrigens: Mit dem letzten Schultag an diesem Mittwoch endet für die Schüler das kürzeste Schuljahr in Thüringen seit 22 Jahren. Zuletzt haben 2002 die Sommerferien so früh begonnen. Wir wünschen allen Schülern und Lehrern fabelhafte Sommerferien.

