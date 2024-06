Nordhausen. Der Unfall in Nordhausen endete tödlich. Was passiert ist und was der Polizei bisher bekannt ist.

Zwischen Sundhausen und Nordhausen kam es am Donnerstag, 20. Juni, gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, geriet ersten Ermittlungen zufolge auf der B4 ein 69-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 66-Jährigen, welcher unverletzt blieb.

Der 69-Jährige wurde sofort nach dem Unfall medizinisch versorgt werden und dabei reanimiert. Dennoch verstarb er kurze Zeit darauf.

Ob der Tod des Mannes im Zusammenhang mit der Kollision steht, oder ob gesundheitliche Problemen zum Unfall führten, ermitteln die Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen gegenwärtig.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle wurde die Bundesstraße 4 in beide Richtungen voll gesperrt.

Mehr Polizeimeldungen aus dem Kreis Nordhausen:

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

red