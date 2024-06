Nordhausen. Wie es zur Kollision mit dem 5-jährigen Jungen kam und wo sich der Unfall in Nordhausen ereignete.

In Folge eines Verkehrsunfalls musste am Donnerstag ein Kind in das Südharz-Klinikum zur medizinischen Behandlung gebracht werden.

Laut Mitteilung eines Sprechers der Landespolizeiinspektion Nordhausen befuhr das Kind mit einem Fahrrad einen Gehweg Am Salzagraben. Aus einer Grundstückseinfahrt beabsichtigte gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah der 50-Jährige den Jungen. Es kam zur Kollision und der 5-Jährige zog sich bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen zu.

Zum Unfall hat der Inspektionsdienst Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen.

red