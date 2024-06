Nordhausen. Zu einer Kollision kam es mit dem Fahrer eines E-Scooters in Nordhausen. Wie es dazu kam.

An der Einmündung der Freiherr-vom-Stein-Straße zur Uferstraße stieß am Donnerstag in Nordhausen auf einem Radweg ein Elektrorollerfahrer mit einem Fußgänger zusammen. Der 21-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte in der weiteren Folge und zog sich Verletzungen zu. Er wurde medizinisch versorgt und in das Südharz-Klinikum gebracht.

Der Fußgänger blieb augenscheinlich unverletzt. Warum es zum Unfall kam, muss nun durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermittelt werden.

red