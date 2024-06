Nordhausen. Von Schlagerstar Stefanie Hertel in Walkenried bis hin zum Sommerfest für Senioren in Nordhausen: Das ist im Kreis Nordhausen und darüber hinaus in der nächsten Zeit geboten.

Skatturnier im Handwagen

Spontane Skatfreunde sind an diesem Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr nach Niedersachswerfen eingeladen. Dirk Wackerhagen veranstaltet dort in der Gaststätte „Zum Sachswerfer Handwagen“ ein offenes Skatturnier.. Jeder, der möchte, kann teilnehmen. Um eine kurze Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen gebeten – unter Telefon: 0177 3470347.

Sommerkonzert in der Basilika

Ein sommerliches Vokalkonzert mit dem Dresdener Vokalensemble SONUS18 wird es am 30. Juni um 17 Uhr in der Basilika Münchenlohra geben. SONUS18 ist ein Vokalquintett, das sich durch die Initiative der Chorleiterin Clara Bauer aus den Reihen des renommierten Dresdner Chores „Chortissimo“ gegründet hat. Die jungen Musiker widmen sich einem breiten musikalischen Spektrum und dabei einem sehr transparenten Ensemblegesang. Beim Konzert in Münchenlohra werden Werke von Schütz bis Elgar, von Dowland bis Debussy, von Madrigalen bis zu Jazz-und Pop-Arrangements erklingen. Die Klosterstube ist ab 15.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen geöffnet.

Führung in luftige Höhe

Die Nordhäuser Domgemeinde lädt zu zwei Führungen ein. Am Samstag, dem 29. Juni, kann der Dom zum Heiligen Kreuz von jedermann besichtigt werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Kreuzgang. Zwei Tage später steht eine öffentliche Führung in die Türme des Domes auf dem Programm. Interessierte sollten sich um 17 Uhr ebenfalls im Kreuzgang einfinden.

Immer wieder freitags wird geklettert

Die Klettersaison auf dem Petersberg läuft auf vollen Touren. Auch während der Sommerferien wird an etlichen Freitagen, wenn das Wetter mitspielt, das Kletterareal auf dem Petersberg wie gewohnt jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein und durch fachkundiges Personal betreut. Alle, die sich gerne einmal am großen Felsen oder dem kleinen Kletterturm versuchen möchten, sind willkommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Entsprechendes Material wird zur Verfügung gestellt. Altersbegrenzungen gibt es ebenso nicht. Auch für die Kleinsten im Kindergartenalter sind passende Gurte vorhanden.

Werkschau zu Heinz Scharr

Sein Schaffen war breit gefächert, von kleinformatigen Eisenplastiken über großformatige Holzskulpturen bis zu farbigen Holzschnitten und schwarz-weiß Radierungen. Nun widmet die Nordhäuser Kreissparkasse dem bereits verstorbenen Künstler Heinz Scharr, der am 1. Juli 100 Jahre alt geworden wäre, eine Ausstellung. Scharr war einer der bedeutendsten Grafiker, Maler und Bildhauer Thüringens. Ein Teil dieser Arbeiten sowie Leihgaben des Schlossmuseums Sondershausen aus den unterschiedlichen Schaffensperioden Scharrs werden in der Ausstellung bis zum 6. September präsentiert.

Orgelkonzert in Limlingerode

Konzertorganistin Irene Roth-Halter wird die Werner-Orgel in Limlingerode hüpfen und springen, schunkeln und wiegen lassen. Da ist sich Hildigund Neubert von der Kirchengemeinde Limlingerode als Veranstalter sicher. Denn die Organistin der Stephanskirche in Konstanz möchte neben den Großen der internationalen Orgellandschaft auch das Kleinod in dem Südharzer Dorf mit ihren „virtuosen Meisterhänden“ kennenlernen. Zu erleben sein wird das Spektakel am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Country-Rock mit Stefanie Hertel

Die erste Patchwork-Country-Rockband der Welt steht am Sonnabend, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, erstmals im Kreuzgarten des Klosters Walkenried auf der großen Freilichtbühne. „More Than Words“ besteht aus Stefanie Hertel, ihrem Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross. Gemeinsam mit ihrer Band leben die drei ihre rockige Seite aus. Seit 2019 stehen sie in dieser Formation mit einem mitreißenden Mix aus moderner Country-Pop-Musik im Nashville-Sound auf der Bühne. Mit ihrem Debüt-Album „Home“ kletterten sie in den Country-Charts auf Platz eins. Seither erobern „More Than Words“ das Publikum auch auf den Live-Bühnen deutschlandweit. Die zwei Konzerte in Walkenried beginnen um 20 Uhr. Die Abendkasse öffnet 19.15 Uhr.

Schlagersternchen beim Sommerfest

Nach der pandemiebedingten Pause durch Corona die vergangenen Jahre sind nun am 17. Juli alle Senioren wieder zum gemeinsamen Sommerfest der Stadt und des Landkreises Nordhausen in die Petersbergturnhalle eingeladen. In der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Unterhaltung mit dem Nordhäuser Männerchor, den Coversongs des Schlagersternchens Angelina Urbach sowie der Wunschmusik von DJ Axel für den Tanz. Einlass zur Veranstaltung in der Petersbergturnhalle ist ab 13.30 Uhr. Der Ticketpreis von 20 Euro im Vorverkauf oder 22 Euro an der Tageskasse enthält Kaffee und Kuchen sowie ein Abendessen. Tickets können in der Stadtinformation Nordhausen sowie bei der Volkssolidarität erworben werden. red

