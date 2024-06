Nordhausen. Dorothee Wolff bietet in Nordhausen Menschen jenseits der 63 ihre Hilfe in vielen Lebenslagen an. Sie steht allen Senioren, die Unterstützung brauchen, mit Rat und Tat zur Seite.

Sei es der Umzug der Kinder in eine andere Stadt, der Eintritt in den Ruhestand oder der Tod des Partners: Ältere Menschen sind besonders häufig von Einsamkeit betroffen. Genau hier setzt das Projekt Agathe in Nordhausen an.

„Wir sind Ansprechpartner für ältere, alleinlebende Menschen ab 63 Jahren und können in vielen Lebenslagen helfen“, erklärt Dorothee Wolff. „Ich verstehe mich als Bindeglied zwischen den Seniorinnen und Senioren und dem lokalen Hilfenetz.“

Der Newsletter für Nordhausen Alle wichtigen Informationen aus der Region Nordhausen, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 42-jährige Agathe-Beraterin bietet einmal im Monat montags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr eine Sprechstunde im SWG-Begegnungszentrum „Nordhaus“ in der Stolberger Straße 131 an. Außerdem ist sie unter Telefon: 0173 52 28 270 erreichbar.

Das Hilfsangebot der Beraterin ist vielfältig: Sie unterstützt beim Ausfüllen eines Pflegeantrags ebenso wie bei der Vermittlung einer Haushaltshilfe oder eines Einkaufsfahrdienstes sowie in Lebenskrisen. „Viele Menschen wissen gar nicht, wo und wie sie Hilfe bekommen können. Hier bringe ich Licht ins Dunkel der vielen Angebote“, sagt Dorothee Wolff.

Darüber hinaus organisiert sie unter anderem einmal im Monat eine gemeinsame Wanderung für ältere Menschen in Nordhausen-Nord und eine weitere in Salza. Außerdem vermittelt sie Freizeitangebote und in örtliche Vereine oder Seniorentreffs. „Darüber hinaus bin ich viel unterwegs und besuche die Senioren auf Wunsch auch zu Hause“, so die Beraterin.

Wer sich den Wandergruppen anschließen möchte, kann sich telefonisch bei ihr melden. Die nächsten Sprechzeiten sind am 29. Juli, 19. August, 16. September, 14. Oktober, 18. November und 16. Dezember.

Weitere Nachrichten aus Nordhausen

red