Landkreis Nordhausen. Was sich zuletzt im Kreis Nordhausen ereignet hat und demnächst geplant ist - jenseits der großen Schlagzeilen. Wir haben ein paar Punkte zusammengetragen.

Finanzhilfe für Badehaus

Als „tolle Möglichkeit“ für die Stadt Nordhausen, das Badehaus finanziell zu stützen, sieht Landtagsabgeordnete Katja Mitteldorf (Die Linke) die vom Landtag beschlossene Finanzspritze für kommunale Hallenbäder. Die Initiative dafür ging von Rot-Rot-Grün aus. Mit dem Geld sollen die gestiegenen Energiekosten abgefedert werden. Alle Kommunen mit bis zu 50.000 Einwohnern können von dem Topf profitieren. „Dazu müssen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister lediglich bis zum 10. August dieses Jahres bestätigen, dass ihr Schwimmbad im ersten Halbjahr 2024 Schulschwimmen angeboten hat“, erklärte Katja Mitteldorf. Ausgezahlt werde das Geld aus dem Corona- und Energiesondervermögen bis Ende August.

Impulse von Bürgern gefragt

Die Bürger sollen an der Vorbereitung der 1100-Jahr-Feier von Nordhausen beteiligt werden. Dafür plädiert SPD-Stadträtin Barbara Rinke. Ihre Fraktion wolle deshalb im nächsten Stadtrat über die Idee abstimmen lassen, wie bei früheren Großereignissen einen zeitweiligen Beirat zu bilden. „So kommen viel mehr Impulse. Und das Gemeinschaftsgefühl in unserer Stadt und für unsere Stadt wird gestärkt“, ist Rinke überzeugt. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) hatte beim Rolandsfest erklärt, für das Stadtjubiläum solle ein Unterausschuss „geheim“ die Entscheidungen treffen. Im Juni 2027 soll das 1100-jährige Bestehen der Rolandstadt gefeiert werden.

Lob für gute Lösung bei B 4-Sanierung

Die zeitliche Verkürzung sei erreicht worden, indem man die Tagesarbeitszeit der Bauarbeiter maximal ausnutzen und an zwei Stellen gleichzeitig mit den Arbeiten begonnen werde, erläutert der Bauunternehmer. Zudem sei eine gute Umleitungsvariante entlang des Kohnsteins gefunden worden, der vom Pkw- und Lieferverkehr genutzt werden könne. Auch die neu gefundene Variante zum Voranbringen der Planung des Ausbaus der B 4 im Zuge der Hainer Berge begrüßt der NUV-Chef. So wollen der Kyffhäuserkreis und der Landkreis Nordhausen die Planung in die Hand nehmen, wofür der Bund die Kosten übernimmt. „Wichtig ist, dass es jetzt weitergeht“, betont Neu. Denn in Sondershausen gebe es etwa das Großunternehmen Wago, das zukünftig auf eine schnellere Autobahn-Anbindung angewiesen sei. „Die beiden Kreise rücken dadurch auch näher zusammen“, meint der Unternehmer. Allerdings könne es nicht sein, dass das fehlende Personal im Thüringer Landesamt dazu führt, eine solch wichtige Maßnahmen ins Stocken zu bringen, gibt er zu bedenken.

Gelungene Kampagne zur Mülltrennung

Das Team der Abfallwirtschaft Nordhausen zieht eine positive Bilanz zur bundesweiten Kampagne „Deutschland trennt. Du auch?“. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Aktionswoche“, so Kathrin Materlik, Leiterin des Fachgebietes Abfallwirtschaft im Landratsamt. „Wir waren an fünf Supermärkten im Landkreis unterwegs und sind mit vielen Leuten zum Thema Abfalltrennung und -vermeidung ins Gespräch gekommen“, berichtet sie. Der Mittwoch sei ein besonderer Tag gewesen, denn hier hätten rund 300 Kinder den Trennbären getroffen und Sortierspiele zum Thema Abfalltrennung gemacht sowie das Müllfahrzeug bestaunt. Mit der Aktion wollen die Veranstalter darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Sammel- und Sortierverhalten für ein erfolgreiches Recycling ist. Denn nur, wenn viele Verpackungen gesammelt und korrekt getrennt werden, stehen sie fürs Recycling zur Verfügung. „Und auch umgedreht gilt: Restabfall darf unter keinen Umständen in den Sammelbehältnissen für gebrauchte Verpackungen landen“, so Materlik. „Wir werden auch weiterhin solche Aktionen organisieren, um Aufklärungsarbeit zum Thema Mülltrennung zu leisten“, sagt Dirk Schimm, der zuständige 2. Beigeordnete des Landkreises.

Mehr Geld für Maler und Lackierer

Die rund 130 Maler und Lackierer im Landkreis Nordhausen bekommen mehr Geld. Sowohl beim Mindest-, als auch beim Tariflohn hat es ein Plus gegeben. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen. „Der neue Mindestlohn regelt, dass kein Maler und kein Lackierer weniger als 15 Euro pro Stunde verdienen darf. Wer als Quereinsteiger arbeitet, muss mindestens 13 Euro bekommen. Daran müssen sich alle 16 Malerbetriebe im Landkreis Nordhausen halten“, sagt Matthias Lötzsch, der Bezirksvorsitzende der IG BAU Nordthüringen. Das sei allerdings nur die „absolute Lohnuntergrenze“. Die Industriegewerkschaft habe auch einen höheren Tariflohn für die Maler und Lackierer durchgesetzt. Der liegt nach Angaben von Matthias Lötzsch jetzt bei 18,44 Euro pro Stunde. Erfahrene Gesellen verdienen damit nach Auskunft der IG BAU Nordthüringen gut 3.190 Euro im Monat. Die Gewerkschaft rät allen Beschäftigten, ihren Lohnzettel zu prüfen.

Spinnrad für Ferienspiele gesucht

Unter dem Motto „Du spinnst wohl?!“ finden in diesem Jahr die alljährlichen Ferienspiele der Pfarrbereiche Bleicherode und Wipperdorf sowie der 4P-Erlebnisfactory statt. Vom 22. bis 26. Juli lädt das Team der Ferienspiele in die Alte Schäferei nach Wolkramshausen ein. Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch dieses Mal ein Projektvorhaben die einzelnen Tage prägen. „Gemeinsam mit dem Leiter von Wippertaler Agrar Wolkramshausen, Martin Credo, entwickelte sich die Idee, den Weg vom Schaf zum fertigen Strickstück zu gehen und Wolle selbst herzustellen und zu verarbeiten“, erzählt Projektleiterin Diana Blaszcyk-Wand. Und das soll bestenfalls genauso passieren, wie es früher gang und gäbe war. Aus diesem Grund ist das Projektteam der Ferienspiele auf der Suche nach Menschen, die sich mit der Verarbeitung von Rohwolle, dem Spinnen, Filzen oder Stricken auskennen und ihr Wissen mit ihnen teilen oder sie gegebenenfalls an einigen Tagen unterstützen können. Außerdem wird noch nach einem Spinnrad und einer Kadiermaschine gesucht. Wer aushelfen kann, meldet sich bei Diana Blaszcyk-Wand telefonisch unter 0174/374 50 77 oder per E-Mail an Diana.Wand@ekmd.de.

Hohes Gras erhitzt Nordhäuser Gemüter

Letzteres bestätigte Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD). „Ja, das war schaurig. Wir haben Rücksprache mit der Firma gehalten. Das wird hoffentlich nicht noch einmal passieren. Ich kann mich dafür nur ausdrücklich entschuldigen.“ Was die Pflege der Spielplätze angeht, sei die Stadt froh, dass die Stadtwerke ab 1. Juli die Stadt unterstützen, so Rieger. Laut Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) stehen wie schon 2023 in diesem Jahr 400.000 Euro für die Grünanlagenpflege zur Verfügung. Nur sei es gerade in der Wachstumsperiode schwierig, alles zu schaffen. CDU-Fraktionschef Steffen Iffland weiß, wie kontrovers das Thema diskutiert wird: „Die einen ärgert das hohe Gras, die anderen freuen sich über Blühstreifen und -wiesen.“ Auch letzteres verstehe er, doch sollte zumindest an Straßen- und Gehwegrändern ein Meter breit gemäht werden.

Hilfe für die Verwaltung

Auf der konstituierenden Stadtratssitzung in Nordhausen stellte die Linke-Fraktion ein Problem in den Mittelpunkt. „Uns wurde mitgeteilt, dass Menschen im Wohngeldbezug bei der Beantragung des Nordhausen-Passes abgewiesen worden seien. Wir möchten die Verwaltung bei der Anpassung der Richtlinie unterstützen“, erklärt Katja Mitteldorf. Diese werde gerade bearbeitet. „Im zuständigen Ausschuss werden wir uns konstruktiv damit auseinandersetzen“, sagt sie. Mit dem Pass erhalten Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, viele Angebote der Stadt vergünstigt.

Brasilianische Zusammenarbeit bahnt sich an

Möglichkeiten der perspektivischen Zusammenarbeit mit zwei brasilianischen Hochschulen bahnen sich an der Hochschule Nordhausen an. Das teilt Tina Bergknapp, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit mit. Zuvor stellte Mariana Arantes Nasser an der Bildungseinrichtung Versorgungsleitlinien für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für das einheitliche staatliche Gesundheitssystem im Bundesstaat São Paulo vor. Neben der Darstellung der empirischen Erhebungsformen und qualitativen Auswertung berichtete Professorin Nasser auch über die Entwicklung der Leitlinien, deren Umsetzung sowie die Übertragung in andere Regionen Brasiliens. Seit über 10 Jahren arbeitet Nasser mit knapp 30 weiteren und Wissenschaftlern daran.

Haltestelle wandert 30 Meter

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es ab Montag, 24. Juni, bis Freitag, 5. Juli, auf der Regionalbuslinie 24 zu Behinderungen, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. Die Haltestelle in der Karlstraße in Nordhausen kann nicht bedient werden. Ersatz ist 30 Meter entfernt vor dem Café am Nikolaiplatz geplant.

