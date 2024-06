Sehenswerte Veranstaltungen stehen im Kreis Nordhausen an. Wann die Termine wo sind.

Sommerfest für Senioren

Der Seniorenbeirat Nordhausen lädt nach längerer Pause wieder zum Sommerfest ein. Herzlich willkommen sind alle Senioren aus dem Landkreis. Die Veranstaltung findet am 17. Juli, von 14 bis etwa 19 Uhr in der Turnhalle auf dem Petersberg in Nordhausen statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Die Gäste erwartet musikalische Unterhaltung mit DJ Axel, dem Nordhäuser Männerchor und Angelina Urbach. Das Schlagersternchen hat mit ihren Coversongs bereits beim EVN- oder Altstadtfest für beste Stimmung gesorgt. Kaffee, Kuchen und Abendessen runden die Veranstaltung ab. Mit dem Erwerb eines Verzehrbons in Höhe von 20 Euro, der ab sofort in der Stadtinformation sowie bei der Volkssolidarität Nordhausen erhältlich ist, sind alle Kosten abgedeckt.

Labormobil kommt nach Bleicherode

322 Brunnenbesitzer brachten in den vergangenen Jahren im Kreis Nordhausen ihre Wasserproben aus dem eigenen Brunnen zum Informationsstand des Vereins VSR-Gewässerschutz. Sie wollten wissen, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen eines Planschbeckens oder zum Gemüse gießen geeignet ist. Manche interessierten sich aber auch dafür, ob das Wasser getrunken werden kann. Aufgrund der bisher guten Bürgerbeteiligung hält das gelbe Labormobil der gemeinnützigen Organisation am Montag, dem 24. Juni, vor der Marienkirche in Bleicherode. Brunnenwasserproben können dort von 9 bis 11 Uhr zur Untersuchung abgegeben werden.

Dänisches Duo im Tabakspeicher

Ein skandinavisches Musikfest wird dem Publikum am Freitag, 28. Juni, im Tabakspeicher geboten, wenn „Bechmann Sidenius“ um 19.30 Uhr auftritt. Das dänische Duo ist berühmt für ihren einzigartigen Stil, der sich am besten als Alternative Nordic Noir beschreiben lässt. Die beiden Musiker bieten einen konstanten Fluss authentischer Stimmungen, die Körper und Seele durchdringen und den Hörer dazu verleiten, die emotionalen Landschaften seines Geistes zu bereisen. Restkarten für das vom Kulturbund Nordhausen präsentierte, der Kreissparkasse Nordhausen und der Stadt Nordhausen freundlich unterstützte Konzert gibt es zum Preis von 15 Euro im Museum und an der Abendkasse.

Letzte Festival-Show beim Zirkusspektakel

Die „Blue Balloon“-Saison nähert sich dem großen Finale. Zur letzten Show am Sonntag, 30. Juni, ab 20 Uhr erobern gleich sieben Künstlerinnen die Bühne im Zappelini-Zelt in Nordhausen. Die „7 Women Company“ kommt mit ihrem Stück „Nora“, das die Geschichte von starken Frauen, Stärke und Verletzlichkeit, Angst und Mut, Zweifel und Entscheidung erzählt. Karten gibt es unter www.zappelini.de.

Spitze Zungen in der Traditionsbrennerei

Eine der bekanntesten Kabarett-Kompanien Deutschlands, die Pfeffermühle aus Leipzig, gastiert am 3. August open air im historischen Innenhof der Nordhäuser Traditionsbrennerei. „Durch die Mühle gedreht“ heißt das Programm. Es zeigt Highlights aus den Programmen der vergangenen Jahre. Denn die Pfeffermühle wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Tickets für den Abend, der um 19.30 Uhr beginnt, gibt es direkt in der Traditionsbrennerei.

Auftakt zum Jazzsommer

Zwei Konzerte stehen Ende Juni zur Eröffnung des Jazzsommers auf dem Programm. Einmal am 28. Juni die Gitarrennacht mit Helmut „Joe“ Sachse und Falk Zenker sowie am 29. Juni „Sketsches of Thüringen“ mit Markus Horn. Während Helmut „Joe“ Sachse musikalisch gesehen der ostdeutschen Jazzszene entstammt und mit deren Vertretern fast ausnahmslos zusammenspielte, wurde der in Weimar lebende Klangkünstler Falk Zenker unlängst von der Fachzeitschrift „Akustik Gitarre“ zu einem „der kreativsten Nylongitarristen des Landes“ gekürt. Mit „Sketches of Thüringen“ präsentiert der Erfurter Jazzschlagzeuger Marcus Horn hingegen eine einmalige Multimediashow inklusive Konzert. Beginn beider Konzerte im Jazzclub JazzMangel ist jeweils 20 Uhr.

Jubiläumsfest für Sportverein

Stolze 100 Jahre wird der Lipprechteröder Sportverein alt. Dieses Jubiläum soll selbstverständlich gebührend gefeiert werden. Die Festivitäten finden vom 27. bis 30. Juni statt. Während der Donnerstag noch geladenen Gästen vorbehalten ist, sind alle weiteren Veranstaltungen öffentlich. Ein Kleinfeldturnier für Alte-Herren-Mannschaften läutet den Freitag ein. Um 17 Uhr erfolgt der erste Anpfiff auf dem Sportplatz. Zum Tanzabend mit Party- und Rockmusik lädt die Band „Phantones“ ab 20.30 Uhr auf den Festplatz ein. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Los geht es bereits ab 9.30 Uhr mit dem ersten Turnier und es geht weiter bis hin zum Nachmittag. Die DJs Lukas Höche und Salvation gestalten die Jubiläumsparty ab 21 Uhr auf dem Festplatz. Mit einem Frühschoppen mit den Ecklingeröder Blasmusikanten am Sonntag ab 10 Uhr klingen die Feierlichkeiten aus. Spiel und Spaß für den Nachwuchs ergänzen das Programm am Samstag und Sonntag. Das Pinguin-Mobil mit Animationen, eine Hüpfburg, Basteln, Schminken und Soccer-Bubblebälle sorgen dafür, dass es den Kindern nicht langweilig wird.

Ausstellung zum 100. Geburtstag von Heinz Scharr

Am 1. Juli 2024 wäre der Künstler Heinz Scharr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird in der Galerie der Kreissparkasse Nordhausen am Mittwoch, 26. Juni, um 18.30 Uhr eine ganz besondere Ausstellung eröffnet. Scharr war einer der bedeutendsten Grafiker, Maler und Bildhauer Thüringens. Sein Schaffen war breit gefächert, von kleinformatigen Eisenplastiken über großformatige Holzskulpturen bis zu farbigen Holzschnitten und schwarz-weiß Radierungen. Ein Teil dieser Arbeiten sowie Leihgaben des Schlossmuseums Sondershausen aus den unterschiedlichen Schaffensperioden Scharrs werden nun in der Ausstellung zum 100. Geburtstag des Künstlers in der Galerie der Kreissparkasse bis zum 6. September 2024 präsentiert. Zugleich gibt es vom 23. Juni bis 8. September eine Kabinettausstellung mit Grafiken von Heinz Scharr im Grünen Salon der Flohburg.

