Nordhausen. Das wird teuer. Die Polizei ist Samstagnacht zu einem Unfall am Taschenberg gerufen worden. Wie sich die Kollision zugetragen.

Wieder hat es am Taschenberg in Nordhausen gekracht. Diesmal allerdings weiter oben. Ein 52-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes befuhr am Samstag, dem 22. Juni, gegen 21 Uhr die Sangerhäuser Straße. Beim Überqueren des Taschenbergs achtete der Mann nicht auf eine 22-jährige Frau in ihrem VW Polo, welche den Taschenberg in Richtung August-Bebel-Platz befuhr.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge mit erheblichen Schäden. Laut eines Sprechers der Landespolizeiinspektion Nordhausen beläuft sich dieser auf insgesamt circa 15.000 Euro. Zudem musste die Polo-Fahrerin ärztlich behandelt werden.

red