Nordhausen. In Nordhausen treffen sich ein Hexenmeister und ein Klangzauberer zu einem gemeinsamen Konzert. Es ist eine vielversprechende Gitarrennacht. Das sollten sich die Südharzer nicht entgehen lassen.

Mit einer Gitarrennacht startet der Jazz-Sommer in Nordhausen. Ein Hexenmeister und ein Klangzauberer stehen am Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr auf der Bühne des Jazzclubs in der „Jazz-Mangel“, Barfüßerstraße 3.

Voller Vorfreude blickt Clubchef Holger Gonska dem Abend entgegen: „Zwei Künstler, zwei Generationen, zwei individuelle und völlig unterschiedliche Handschriften auf der Gitarre.“ Die beiden Männer verbindet der gemeinsame Geburtsort Mittweida und ein frühes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Sachse brachte den jugendlichen Zenker auf prägende gitarristische Pfade.

Der Newsletter für Nordhausen Alle wichtigen Informationen aus der Region Nordhausen, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Helmut „Joe“ Sachse entstammt musikalisch der ostdeutschen Jazzszene. Seine Spielweise brachte ihm Etikettierungen wie „Jimi Hendrix der Jazzgitarre“, „Hohepriester“ oder „Hexenmeister“ der Elektrogitarre ein. Die Frankfurter Rundschau kürte ihn zum „Größten unbekannten Gitarristen Deutschlands“. Falk Zenker ist von einer Fachzeitschrift zu einem „der kreativsten Nylongitarristen des Landes“ gekürt worden. Seit drei Dekaden begeistert er mit seinem virtuosen Gitarrenspiel Publikum und Kritiker immer wieder aufs Neue.

An der Abendkasse der Jazz-Mangel kostet der Eintritt 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Weitere Nachrichten aus Nordhausen

red