Nordhausen. Bis Ende des Jahres hat die Stadt Nordhausen im Wohngebiet Nord noch einiges vor. Es wird gebaut, gepflastert und gepflanzt.

Die Bauarbeiten am Parkplatz zwischen der Gaststätte „Zur Schönen Aussicht“ und der neuen Spielanlage beginnen am Montag, 1. Juli, in der Stolberger Straße, kündigt die Stadtverwaltung in Nordhausen an. Dort sollen 32 neue Parkmöglichkeiten entstehen. Zudem gehen die Arbeiten an der Hufelandstraße weiter. Neu errichtet wird ein Gehweg zur Schönen Aussicht.

Für den Park sind frische Rasen- und Wiesenflächen vorgesehen. Ebenso sollen Bäume gepflanzt werden. Diese Arbeiten sollen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Auch im Bereich des Stadt-Loops schreiten die Bauarbeiten sichtbar voran. Mit der Fertigstellung der neuen Gehwege im südlichen Bereich der Dr.-Robert-Koch-Straße zwischen dem Kreisverkehr und der neuen Carl-von-Ossietzky- Straße werden die Bauarbeiten ab Anfang Juli nunmehr im nördlichen Bereich fortgesetzt.

Die beteiligten Firmen erneuern die Fußwege parallel zum Einkaufsmarkt, zur Sparkasse und zur Gaststätte Rosengarten im Stadt-Loop-Charakter – „entsprechend des bereits fertig gestellten ersten Bauabschnittes“, wie die Stadtverwaltung betont. Auch sollen frische Pflanzen das Areal ergänzen.

Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt des Stadt-Loops sollen bis Anfang September abgeschlossen sein, so dass danach voraussichtlich bis zum Ende des Jahres die verbleibenden Leistungen zur Ausführung kommen und die Gesamtfertigstellung des Projektes in Aussicht steht.

Bis dahin bittet die Stadtverwaltung um Verständnis für die laufenden Bauarbeiten und um Beachtung der örtlichen Hinweise zur Nutzung der bestehenden Umleitungen für Fußgänger und Anlieger.

Das Aufblühen der Pflanzen lasse im Einklang mit den neuen Wegen die Aufwertung des Wohnumfeldes in Nord erkennen, meint die Stadtverwaltung. Bäume, die die Anwuchsperiode nicht überstanden haben, werden ausgetauscht.

red