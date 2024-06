Nordhausen. Bei freiem Eintritt will die Stadt Nordhausen ihren Parknick-Besuchern einiges bieten. Auf der Bühne steht ein Mann, den man aus einer sehr populären Fernsehsendung kennt.

Der Förstemannpark in Nordhausen soll sich am Sonnabend, 20. Juli, erneut in eine Veranstaltungskulisse verwandeln, kündigt Rathaussprecher Lutz Fischer an. Ab 18 Uhr lädt die Stadt dort zum Parknick ein und verspricht den Besuchern „einen unvergesslichen Abend mit erstklassiger Live-Musik und einzigartiger Atmosphäre“. Der Eintritt ist frei.

Auf der Bühne stehen in diesem Jahr zwei musikalische Höhepunkte. Zum einen kommt Tammo Förster, bekannt aus „The Voice of Germany“ des Jahres 2022. Er will das Publikum mit seiner beeindruckenden Stimme begeistern. Unterstützt wird er von der renommierten Liveband „Hello Grand“, die für mitreißende Klänge und großartige Stimmung sorgen will.

Die besondere Atmosphäre des Förstemannparks als Location soll durch die kunstvolle Beleuchtung der Bäume und des gesamten Parks entstehen, die den Abend in ein stimmungsvolles Licht taucht. Alle Musikliebhaber und Familien sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Sommerabend im Förstemannpark zu verbringen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Diverse Stände bieten eine Auswahl an Speisen und Getränken. Die Parknick-Reihe war in den vergangenen Jahren sehr beliebt.

