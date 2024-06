Nordhausen. Die Polizei in Nordhausen ermittelt, wie es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kommen konnte. Ersten Informationen zufolge soll ein Autofahrer ein Moped übersehen haben.

Mit seinem Moped befuhr ein 16-Jähriger am Donnerstagnachmittag die Halle-Kassler-Straße in Sollstedt im Landkreis Nordhausen. Ihm kam ein Auto entgegen, dessen 32-jähriger Fahrer in ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei übersah er den Mopedfahrer, berichtet die Polizei. Beide kollidierten. Der Mopedfahrer stürzte. Der Jugendliche war so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Nordhäuser Polizei.

red