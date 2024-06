Nordhausen. Die Polizei sucht in Nordhausen Zeugen eines Unfalls am Frauenberg. Der Verursacher ist abgehauen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Ein 36-jähriger Mann parkte seinen grauen Mercedes-Benz am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Frauenberg in Nordhausen. In dieser Stunde muss ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Mercedes kollidiert sein. Der Schaden ist beträchtlich. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Beteiligten an dem Unfallgeschehen machen können.

red