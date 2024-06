Nordhausen. Die Energieversorgung Nordhausen plant für Ende August erneut ein unterhaltsames Programm bei freiem Eintritt. Der Hof soll zur großen Tanzfläche werden.

Jetzt ist es offiziell: Aufgrund der positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird das Hoffest der Energieversorgung Nordhausen (EVN) auch diesmal auf dem weitläufigen Firmengelände der EVN in der Straße der Genossenschaften stattfinden, kündigt Firmensprecherin Katrin Bergmann an. Am Sonnabend, dem 31. August, lädt die EVN ab 15 Uhr alle Gäste zu einem bunten Nachmittags- und Abendprogramm für die ganze Familie ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

„Das Hoffest auf unserem Betriebsgelände hat den Besuchern und auch uns als Mitarbeiterteam im vergangenen Sommer so gut gefallen, dass wir uns relativ schnell mit einer Fortsetzung in 2024 befasst haben“, freut sich Geschäftsführerin Jana Zöller.

Neben Auftritten verschiedener regionaler Vereine und Künstler soll es für die Kleinsten wieder viele Möglichkeiten geben, Sport, Spiel und Spaß zu erleben. Auch für das leibliche Wohl soll durch zahlreiche regionale Händler bestens gesorgt sein. Und wenn am Abend die Sonne beginnt unterzugehen, verwandelt sich der EVN-Hof mit einem musikalischem Rahmenprogramm erneut in eine große Tanzfläche.

Beim Künstlerprogramm wird der Energiedienstleister unterstützt von der Agentur M.O.S Booking + Event aus Nordhausen. „Wie im Sommer 2022 bereits angekündigt, wollen wir unsere Feste zukünftig kleiner und noch regionaler gestalten“, erklärt Jana Zöller. Dieses Konzept verfolgt das Unternehmen auch beim Hoffest 2024.

„Natürlich nehmen wir auch ein paar Verbesserungsvorschläge in unsere diesjährige Planung mit auf“, blickt die Geschäftsführerin voraus. „Dennoch waren wir im letzten Jahr schon super zufrieden, wie positiv die Neuauflage unseres Festes angenommen wurde, und freuen uns auf die Fortsetzung am 31. August.“ Programm und genaue Uhrzeiten werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

