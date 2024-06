Nordhausen. Am Wochenende waren in Nordhausen einige Fahrer berauscht unterwegs. Bei Kontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt:

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende stellten Polizisten mehrere Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss fest.

So wurde am Freitag gegen 23 Uhr ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer in der Hesseröder Straße angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Samstagmittag zeigte ein Drogenvortest im Rahmen einer Kontrolle in der Grimmelallee bei einem 39-jährigen Autofahrer ein positives Ergebnis an. Auch in diesem Fall wurde eine beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Gegen 20 Uhr wurde dann eine Autofahrerin in der Gerhart-Hauptmann-Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 29-Jährigen einen Wert von 1,42 Promille. Die junge Frau musste mit zur Blutentnahme. Der Führerschein wurde einbehalten.

