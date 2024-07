Südharz. Die Kriminalpolizei rückt noch in der Nacht zum Tatort im Kreis Nordhausen aus, um Spuren zu sichern. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist unklar.

Bewohner in Werther sind in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Unbekannte hatten in der Straße Unter den Linden einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter waren bereits geflüchtet. Die Kriminalpolizei kam noch in der Nacht zur Spurensicherung zum Einsatz. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist gegenwärtig noch unklar.

Wer hat Personen beobachtet, die sich an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten? Wer kann sonst Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 zu melden.

red