Nordhausen. Der Mann hat bei der Kontrolle in Nordhausen mehr als 1,7 Promille intus. Er muss wegen Trunkenheit im Verkehr mit Konsequenzen rechnen.

In der Barfüßerstraße haben Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Sonntag einen Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein bei dem Mann vorgenommener Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille, was eine absolute Fahruntauglichkeit bedeutete.

Um diesen Verdacht im Beweisverfahren gerichtsfest zu sichern, wurde eine Blutprobe im Südharz-Klinikum entnommen. Es besteht der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bei dem 41-jährigen E-Bike-Fahrer.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Nordhausen:

red