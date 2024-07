Nordhausen. Das „Fest des Jahres“ lockt in diesem Jahr mit zünftiger Musik, Schaustellern und einer Live-Übertragung der Fußball-EM. Wann die Festivitäten starten und was das Fest noch alles bietet.

Groß gefeiert wird an diesem Wochenende wieder in der Stadt an der Helme. Bevor die Heringer allerdings ihr Heimatfest zünftig zelebrieren, steht wieder die Deutsche Nationalelf bei der Fußball-Europameisterschaft im Mittelpunkt des Geschehens.

An diesem Freitag gibt es ab 18 Uhr eine Live-Übertragung des Viertelfinalspiels gegen die Spanier im Milchhaus des Heringer Schlosses. Das Heimatfest selbst steigt dann tags darauf. Eingeläutet werden die Feierlichkeiten am Samstag ab 14 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst. Dem schließt sich ein Familiennachmittag mit Schaustellern auf dem Schlossplatz an. 18 Uhr ist ein weiteres Public Viewing des Spiels der Engländer gegen die Schweizer vorgesehen. Danach lädt die Band „Brillant“ ab 20 Uhr zum Tanzabend ein.

Tickets hierfür gibt es laut Chris Schröder vom Heringer Kulturkreis als Veranstalter ausschließlich an der Abendkasse. Zu jedem verkauften Ticket soll es ein Freigetränk geben. Der Sonntag startet 10 Uhr mit einem Frühschoppen und der „Kapelle Krach“, die bis 14 Uhr spielen wird. Für die kulinarische Versorgung sorgt die Freiwillige Feuerwehr Heringen mit ihrer Gulaschkanone.

