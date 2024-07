Nordhausen. Die Auszubildenden von Schachtbau Nordhausen sollen mit einem Training fit für den Straßenverkehr gemacht werden. Das hat allen viel Spaß gemacht.

Die Auszubildenden und Jungfacharbeiter von Bauer Spezialtiefbau nahmen jetzt am Fahrsicherheitstraining auf dem Autodrom in Nordhausen teil. „Diese Schulungsmaßnahme ist wichtig für die jungen Mitarbeiter“, betont Ausbildungsleiter Daniel Hink. Die Ausbildungsinhalte würden im Unternehmen und in der Berufsschule vermittelt. „Mit entsprechendem Alter und einem Führerschein werden dann Fahrgemeinschaften gebildet, und die Azubis reisen eigenständig organisiert an die Berufsschulen“, so Hink. Mit diesem Training sorge man für mehr Sicherheit bei der Reise.

In einem achtstündigen Training auf dem Gelände des Autodroms wurden verschiedene Szenarien nachgestellt. Im Fokus standen dabei besonders das Reagieren auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen sowie Kurvenfahrten und das damit verbundene Entdecken von Fliehkräften. Außerdem lernten die Auszubildenden, mit welchen Fahrtechniken sie in kritischen Situationen sicher handeln.

„Der Unterschied zur Fahrschule ist enorm und das Training hat viel Spaß gemacht. Das Bremsen auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen hat mich am meisten beeindruckt“, berichtete Leon Scheler aus dem zweiten Ausbildungsjahr. red

