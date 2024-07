Landkreis Nordhausen. Ende April flüchtete ein Kalb aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen. Wie die 9-wöchige Flucht verlief und wie man dem Tier nun im Landkreis Nordhausen auf die Spur kam.

Seit Ende April war ein Kalb in der freien Natur des Südharzes unterwegs, nachdem es aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen „flüchtete“. Wieso das Kälbchen, das damals gemeinsam mit anderen Tieren auf einer Koppel im niedersächsischen Walkenried stand, plötzlich den Weidezaun durchbrach und davonlief, ist den Landwirten unklar. Dennoch konnte das Tier von den Besitzern kurz lokalisiert werden. Der Versuch, das Kalb einzufangen, gelang jedoch nicht und so begab sich das Jungtier auf Wanderschaft.

Rapsfeld bietet Kalb optimalen Unterschlupf

Immer wieder wurde das Kalb im „Grenzgebiet“ zwischen Niedersachsen und Thüringen gesichtet. Hinweise gab es durch Wanderer, Autofahrer und sogar einem Jäger. Zuletzt hielt es sich dann in Thüringen auf. Zwischen Obersachswerfen und Liebenrode, in der Nähe des Karstwanderweges, wurde das Kalb immer öfter gesehen. Allerdings ergab sich dabei ein Problem. Das Tier hatte sich in einem circa 10 Hektar großen Rapsfeld niedergelassen. Hier konnte das Tier ungehindert und fast unsichtbar agieren. Futter gab es genug. Um das Tier an den Bereich zu binden, legte der Landwirt zusätzlich an einer bestimmten Stelle immer wieder Futter aus.

Schließlich vermittelte das Nordhäuser Veterinäramt fachkundiges Personal, das berechtigt ist, das Tier aus der Distanz zu betäuben. Allerdings scheiterte ein erster Versuch Ende Juni. Am 2. Juli dann der zweite und erfolgreiche Versuch.

Eine Wärmebildkamera via Drohne vereinfachte die Suche. © Silvio Dietzel

Mittels einer Drohne mit Wärmebildkamera wurde das Gebiet abgeflogen, sodass das Tier lokalisiert werden konnte. Dann kam jedoch der schwierige Teil. Mit dem Betäubungsgewehr im Anschlag schlug man sich durch den Raps. Ein Vorwärtskommen gelang nur in den Fahrspuren. Querfeldein gab es kein Durchkommen. Somit wurde es zum Geduldspiel.

Und dann stand das Kalb plötzlich zehn Meter vor dem Schützen. Doch bevor eine günstige Schussposition eingenommen werden konnte, entkam die junge Kuh erneut und versteckte sich im tiefen Raps. Wieder musste die Drohne gestartet werden, um das Tier zu lokalisieren. Wieder hieß es, möglichst unauffällig und geräuscharm, sich durch den Raps zu schlagen.

Nach der Betäubung galt es das Tier abzutransportieren, damit es wieder auf den Hof kommt. © Silvio Dietzel

Gut 15 Minuten vergingen bei der erneuten Suche. Dann war es endlich so weit. Das Tier stand im optimalen Schusswinkel und freier Schussbahn. Der Betäubungspfeil traf das Tier perfekt im Muskel des Hinterlaufes. Keine zehn Minuten später lag das rund 140 Kilogramm schwere Tier in Narkose. Dennoch musste nun schnell und besonnen gehandelt werden. Das Tier wurde fixiert und mittels Bigpacks aus dem Feld gebracht. Am Feldrand wurde das Kalb dann auf einen Transportanhänger verladen.

Nachdem das Tier aus der Narkose erwacht war, konnte es zurück auf den heimischen Hof. Am Ende war der Landwirt glücklich, dass nach neun bangen Wochen das Tier wieder zurück war. Ohne den Einsatz von hochmoderner Drohnentechnik wäre die Suche, das Einfangen und die Rückführung des Tieres gescheitert.

