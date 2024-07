Nordhausen. Wofür der Pflegerollstuhl im Hospiz in Nordhausen dringend benötigt wird, wie die Anschaffung ermöglicht werden konnte und wem der Dank gebührt.

Einen Pflegerollstuhl konnte sich das vom Seniorenwerk betriebene Hospiz „Am Stadtpark“ dank der jüngsten Spende des Hospizvereins Nordhausen über 1500 Euro anschaffen.

„Mithilfe der großzügigen Unterstützung haben wir jetzt einen dringend benötigten Pflegerollstuhl, der einen wertvollen Beitrag zur Aktivierung unserer Hospizgäste leistet“, freut sich Pflegedienstleiterin Christin Delert. „Dadurch können unsere Gäste nun regelmäßig Spazierfahrten im nahegelegenen Stadtpark unternehmen und frische Luft genießen, was ihre Lebensqualität erheblich verbessert.“

Der Newsletter für Nordhausen Alle wichtigen Informationen aus der Region Nordhausen, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Pflegerollstuhl erhalten Patienten in der Regel auf Rezept, was eine entsprechende Beantragung voraussetzt. Diese kostet aber wertvolle Zeit. „Zeit, die unsere Gäste meist nicht mehr haben. Daher ist ein Pflegerollstuhl, der uns ständig zur Verfügung steht, eine große Bereicherung. Mit diesem Rollstuhl haben unsere Gäste die Möglichkeit, mehr am Leben, ob im Haus oder im Umfeld, teilzunehmen und aktiv zu bleiben“, unterstreicht Delert. Der Rollstuhl mit den vielen Extras und Funktionen ist zum Sitzen und Liegen gleichermaßen geeignet. Dies macht es möglich, dass ein Hospizgast nicht ständig im Bett liegen muss. Stattdessen kann er bei den Mahlzeiten auch am Tisch sitzen und selbst ein Ausflug auf die Terrasse, den Garten oder den angrenzenden Stadtpark ist möglich und macht das Leben wieder lebenswerter. Selbst, wenn durch bereits langes Liegen schon offene Stellen am Körper zu beklagen sind, so ist der Pflegerollstuhl mit einem speziellen Anti-Dekubitus-Sitzkissen entsprechend weich und bequem ausgestattet.

Aber nicht nur für den Hospizgast, sondern auch für das Pflegepersonal bedeutet dieser Rollstuhl bei der Pflege eine Erleichterung, hebt Karin Fernschild hervor. „Die vielen praktischen Funktionen sorgen dafür, dass zum Beispiel das Anziehen eines Menschen leichter erledigt oder der Hospizgast vom Bett in den Rollstuhl und auch wieder zurück umgesetzt werden kann“, führt die Vorsitzende des Hospizvereins Nordhausen weiter aus.

Das gesamte Hospiz-Team bedankt sich beim Hospizverein, dessen stetige Unterstützung es ermögliche, den Hospizgästen nun noch bessere Betreuung und Lebensqualität bieten zu können. Bereits im vergangenen Jahr war dank der Spendenhilfe die Anschaffung von drei Hochbeeten im Hospiz möglich, die eine sinnvolle und bereichernde Erfahrung für die Hospizgäste beim eigenen Gemüse- und Kräuteranbau bieten.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

red