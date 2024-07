Nordhausen. In Nordhausen kam es zur Kollision eines Autos mit einer Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich.

Auf der Helmestraße in Nordhausen waren der Fahrer eines Opel sowie eine Radfahrerin in Richtung Sundhausen unterwegs. Auf Höhe der Straße der Einheit kam es zu Kollision beider Verkehrsteilnehmer, teilte die Polizei mit. Dadurch stürzte die Radfahrerin und verletzte sich. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Am Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden.

red