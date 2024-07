Nordhausen. Ganoven in Nordhausen überraschen immer wieder: Wofür es sich lohnt, Einbrüche zu begehen.

Beim Landhandel am Darrweg ist am Wochenende eingebrochen worden, berichtet die Polizei in Nordhausen. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Gelände. Dort entwendeten die Täter mehrere Säcke Hundefutter. Die Höhe des Schadens gibt die Polizei mit mehr als 200 Euro an. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Weitere Nachrichten aus Nordhausen

red