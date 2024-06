Felicitas Kühn, Pfarrerin in der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda, zum Feiertag, der in Thüringen zweimal begangen wird.

Alles Gute zum Kindertag! Dir und dir – und ja, Ihnen auch! Herzlichen Glückwunsch! Am 1. Juni feiern viele Länder den Internationalen Kindertag. Wie toll, dass heute am Sonnabend viele Zeit haben, etwas mit Kindern zu unternehmen.

Wir in Thüringen haben das Glück, sogar zweimal einen Tag für die Kinder begehen zu können: Seit 2019 ist der 20. September ein gesetzlicher Feiertag und damit sogar arbeitsfrei – egal welcher Wochentag. Dass es diese beiden Tage gibt, liegt an historischen Entwicklungen. In der damaligen DDR hatte sich der 1. Juni als ein großer Feiertag entwickelt, mit Festen, Proklamationen und schulfrei! In der alten Bundesrepublik wurde der 20. September auf Empfehlung der Uno eingerichtet, um besonders auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern hinzuweisen.

Gute Balance der Generationen nötig

Kinder sind etwas Wunderbares, oder? Kinder sind unsere Zukunft – das ist ein Satz wie aus einer Sonntagsrede, aber deswegen ja nicht weniger wahr. Es ist uns doch sehr deutlich: Seit Jahren hören wir vom Bevölkerungsrückgang, der unsere Gesellschaft und die Sozialsysteme vor Herausforderungen stellt. Denn wir brauchen eine gute Balance der Generationen. Menschen, die heranwachsen, Menschen, die arbeiten, und Menschen, die mit zunehmendem Alter ihre Hände in den Schoß legen können. Und gerade bei ihnen erlebe ich oft, wie groß die Freude ist, wenn Kinder geboren werden – nicht nur eigene Enkel oder Urenkel! Überhaupt: Da ist ein kleines Menschlein in meiner Straße oder im Dorf. Das heißt: Das Leben geht weiter! Das scheint uns Menschen wichtig zu sein und darum nehmen wir auch Anteil, wenn wir nicht verwandt sind.

Kinder sind furchtbar anstrengend! Wenn ein Feiertag oder das Wochenende vorbei ist, dann beginnt oft ein Gehetze: Morgens schnell in den Kindergarten und zur Schule, die Eltern zur Arbeit, die Großeltern sind oft Kindertaxi. Wer fährt zum Sport? Gibt es ein Geschenk zum Kindergeburtstag? Wie kann ich die Klassenfahrt bezahlen? Hoffentlich kriegen wir nicht auch die Läuse und müssen zu Hause bleiben! So oder so ähnlich höre ich es immer wieder.

Einander zuhören und Zeit für Quatsch haben

Jeder Tag ist Kindertag! An jedem Tag müssen Familien sich kümmern und geduldig sein, einander zuhören und auch Zeit für Quatsch haben. Wir als Gesellschaft können dankbar sein für alle Eltern, Großeltern und Geschwister, denen das gelingt. Und wir sollten immer wieder anerkennen, welch wichtige Arbeit in unseren Kindergärten, Schulen, Vereinen und Sozialeinrichtungen geleistet wird.

Happy Kindertag! Wie gut, dass es ihn gibt! Dass wir auch mal kurz wahrnehmen können, dass in unserem Land sehr vieles wunderbar läuft. Für wie viele Kinder dieser Erde ist lernen können und eine warme Mahlzeit am Tag gar nicht selbstverständlich. Und noch einen letzten Sonntagsreden-Satz muss ich sagen: Nicht nur Kinder lernen, sondern auch wir Großen lernen von ihnen! Und das ist gar nicht so einfach, wie es sich sagen lässt. Denn wir haben immer schon so viel im Kopf, die Verantwortung auf unseren Schultern.

Mir fällt dann immer ein, wie Jesus einmal sagte: Ihr müsst werden wie die Kinder, sonst versteht ihr nicht, wie Gott sich diese Welt gedacht hat! Tja, wie werde ich das? Wenn ich die kleinen Menschen so beobachte: Mich ganz einlassen auf das Spiel mit der Katze. Nach dem großen Streit mit dem Freund mit den Füßen stampfen und brüllen und mich dann am nächsten Tag auf das Wiedersehen freuen. Einfach sagen, was ich denke. Weinen, wenn ich traurig bin und lachen, wenn es lustig ist. Eben einfach auf die Zukunft vertrauen – ohne zu wissen, was das heißen soll: Zukunft – weil ich das ja selbst bin.

So schwer und so einfach! Darum uns allen, ob Groß oder Klein, einen fröhlichen Kindertag! Und viel Kraft, Geduld und Humor für alle anderen Tage danach!